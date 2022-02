Der kommer til at gå et halvt år mere, før Retten i Aarhus kan afgøre, hvem der er skyldige i skuddrabet på den 25-årige rapper Shmur ved Jydsk Væddeløbsbane.

Igen, igen, igen er den opsigtsvækkende drabssag fra sommeren 2020, der skulle have været genoptaget onsdag, nemlig blevet udskudt.

Det oplyser specialanklager Birgitte Ernst til B.T.

»Det er meget uheldigt, for det er jo klart, at vi ønsker, sagerne skal afgøres så hurtigt, som muligt,« siger hun.

Udsættelsen sker, fordi der endnu en gang er dukket nye krypterede oplysninger op fra udlandet, som kan være væsentlige for sagen.

Noget, som forarger en af sagens forsvarsadvokater.

»Det er helt forfærdeligt. Jeg synes hverken, det er rimeligt eller fair, at man skal have så lang en sagsbehandlingstid i en sag, hvor man har haft flere år til at forbedre sig. Man skal ikke komme i sidste øjeblik med materiale,« lyder det fra André Rouvillain.

Den første del af materialet har forsvarsadvokaterne fået, men de nye oplysninger er anklagemyndigheden først blevet opmærksomme på i januar, og derfor er materialet endnu ikke ankommet.

»Jeg har derfor anmodet om udsættelse igen, fordi jeg mener, at der kan være oplysninger i materialet, der kan være vigtige for sagen,« forklarer Birgitte Ernst.

Derfor er datoerne for retsmøderne nu rykket seks måneder – fra februar og marts til august.

Det vil sige, at der nu tidligst falder dom, et år efter at det oprindeligt skulle være sket, og to år efter at selve drabet ved væddeløbsbanen fandt sted.

Et drab, som tilsyneladende skete i forbindelse med en hashhandel til 1,6 millioner kroner, som gik galt.

Shmur blev skudt og flygtede efterfølgende ind i en hestefold, hvor flere personer fandt ham liggende. Kort efter ankom politi og ambulance, men hans liv stod ikke til at redde.

Tre mænd er tiltalte i sagen. En 42-årig mand for drabet og to mænd i 20erne for at have villet sælge hashen. Det blev dog ikke til noget. I stedet forsøgte de angiveligt at frarøve den 42-årige pengene, der skulle have været betaling for hashen.

Sagen kort Den 22. juli omkring klokken 19.00 bliver den 25-årige rapper Abukar Hassan Ali, der var kendt under navnet Shmur, dræbt af to skud ved Jydsk Væddeløbsbane i det sydlige Aarhus.

Det skete tilsyneladende i forbindelse med en hashhandel til 1,6 millioner kroner, som gik galt.

En 42-årig mand fra København, som har ernæret sig som hashhandler, er tiltalt for drabet.

Han har erkendt, at han affyrede skud, men mener at det skete i selvforsvar, fordi den nu dræbte 25-årige sammen med de to andre tiltalte i sagen forsøgte at frarøve ham de 1,6 millioner kroner, som han skulle købe 50 kilo hash for af dem.

Det drejer sig om en 26-årig og 23-årig mand. Ifølge den 42-årige var det den 23-årig som startede med at affyre skud.

Den 26-årige og den 23-årige er tiltalte for at have villet sælge hashen samt røveriet.

Den igangværende retssag blev i første omgang udsat, da der er kom nye oplysninger i sagen fra den krypterede kommunikationstjeneste SKY ECC.

De nye oplysninger gjorde, at den 23-årige nu også er blevet sigtet for 'forsøg på manddrab' og 'trusler' foruden sin tiltale for at have planlagt at sælge den store mængde hash.

Sagen skulle herefter have været genoptaget den 23. februar 2022, men da der er kommet flere nye oplysninger, er sagen nu udsat til august 2022.

Om den nye sigtelse af den 23-årige ændrer noget for den 42-årige, der er sigtet for drabet på Abukar Hassan Ali, er dog endnu uvist. Den 23-årige nægter sig skyldig.

Tre mænd på henholdsvis 46, 42, og 45 år er allerede dømte i den del af sagen, som handler om hashhandlen.

Når sagen formentligt bliver afgjort til august, vil André Rouvillains 23-årige klient have siddet varetægtsfængslet i to år.

I retsplejeloven er der en regel om, at en borger højst må være i varetægt i et år. Kun hvis der er særlige omstændigheder, må dommere forlænge fængslingen.

»Det er han meget utilfreds med, det er der ingen tvivl om,« siger André Rouvillain, inden han fortsætter:

»Konsekvensen er jo også, at beviser og forklaringer bliver mere og mere usikre. Når der er gået godt og vel to år, så er det svært at huske, hvad der skete, og detaljerne bliver utydelige, og derfor er det svært at stole på, hvad folk siger, fordi tiden ændrer på hukommelsen.«

Bjarne Frøberg, der er forsvarsadvokat for den 26-årige, der er tiltalt i sagen, deler forargelsen. Selvom hans klient er blevet løsladt, kan det ikke formilde ham.

»Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Der er mere materiale på vej, som vi aner ikke, hvad er for noget. Det er simpelthen noget skrammel, at det kommer så sent. Det er en katastrofe,« siger han.

Modsat de to andre forsvarsadvokater tager den 42-årige drabstiltaltes forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn, det mere roligt.

»Som der står i biblen, så kommer alt godt til den, der venter. Det satser vi også på her,« siger han.

Det skyldes formentligt, at André Rouvillains 23-årige klient, efter sagen er blevet udsat, ligeledes er blevet sigtet for forsøg på manddrab.

Dermed har Henrik Stagetorn et håb om, at nævningetinget vil tror på hans klients forklaring om, at han handlede i nødværge, da han skød Shmur.

Han har nemlig i retten forklaret, at han affyrede skud i selvforsvar, fordi den nu dræbte 25-årige sammen med de to andre tiltalte i sagen forsøgte at frarøve ham de 1,6 millioner kroner, som skulle betale for de 50 kilo hash, han skulle købe af dem.

Ifølge den 42-årige var det den 23-årig, som startede med at affyre skud.

Tror du, det er noget materiale, der vil komme din klient til gode?

»Det håber jeg, men jeg ved det ikke,« siger Henrik Stagetorn.

Hans klient har siddet varetægtsfængslet siden august 2020.