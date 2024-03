Københavns Politi har identificeret en mand, der søndag blev fundet død på Frederiksberg.

De vurderer, at der er tale om et drab.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen er der tale om en 25-årig mand, der er blevet dræbt af skud. Han blev fundet død i sin bil, oplyser politiet.

Manden blev fundet død ved middagstid søndag, oplyser politiet. Han blev fundet i en bil ved Johannes V. Jensens Allé på Frederiksberg, nær byggeriet Domus Vista.

Han er dræbt af skud, lyder det. Politiet oplyser, at der ikke er noget, der tyder på at drabet er banderelateret – men at det er for tidligt at sige noget nærmere om motivet for drabet.

Det oplyses ikke, hvornår manden er blevet ramt af skud. Politiet søger vidner der kan have set noget i området. Særligt vil man gerne høre fra folk der har set eller hørt noget mellem otte og ti lørdag aften, hvor en person skal have hørt noget, der kan være skud.

Politiet vil være på stedet resten af eftermiddagen og aftenen for at sikre spor, oplyser efterforskningsleder Robert Jensen.

»Vi har brug for befolkningens hjælp, så hvis man har set noget i området i går eller i dag – eller på anden måde ved noget som sagen, så kontakt os på 1-1-4,« siger han.

Politiet meddelte tidligt søndag eftermiddag, at man var til stede ved Johannes V. Jensens Allé på Frederiksberg i forbindelse med et mistænkeligt dødsfald.

Opdateres …