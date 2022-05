En 22-årig mand var søndag middag årsag til en del postyr i et tog på vej til København, da han angiveligt havde været aggressiv og bevæbnet med en strømpistol.

»Vi var på Nyborg Station klokken 12.47, da vi havde modtaget en anmeldelse fra Banedanmark om, at en ung i toget havde været aggressiv,« siger vagtchef ved Fyns Politi, Milan Seyfabad.

Han fortæller, at de kørte til stedet med flere patruljer, for sådan en henvendelse er en, de tager seriøst.

De traf den 22-årige mand, som også var meget aggressiv, da politiet mødte ham. Han blev anholdt på stedet og sigtet efter ordensbestemmelsen.

Det lykkedes dog ikke de fremmødte betjente at finde frem til den påståede strømpistol.

B.T. talte med DSB søndag, som kunne fortælle, at en kvinde ombord på det tog, manden var med, sagde, at hun havde fået stød med strømpistolen af den aggressive 22-årige mand.

Politiet har mandag været ude med en hundepatrulje og lede efter våbnet, men det er stadig ikke lykkedes at finde frem til det.

Den unge mand blev skønnet til at være psykisk syg, da politiet tog ham med søndag, og kørte ham derfor til psykiatrisk hospital i Odense, så han kunne få behandling.

»Det er klart, at det skaber en stor utryghed for en masse mennesker, når sådan noget her sker, og derfor valgte vi også at bruge de ressourcer, det krævede,« siger Milan Seyfabad.

Ifølge øjenvidner, der var til stede, steg manden på toget i Odense, og han blev altså bedt om at forlade toget i Nyborg. Anvisninger, han valgte at følge.

Nu skal sagen sendes til efterforskning, og så bliver det vurderet, om der skal rejses en sag.

»Vi har ikke fundet noget, der endnu bekræfter, at han bar en strømpistol, men det er sådan noget, der skal undersøges,« siger vagtchefen.

Den 22-årige mand skulle have båret et bind for munden, ligesom han også skulle have været iført solbriller.