Kondolencer, kærlige beskeder, optog og fortove fyldt med utælleligt mange blomsterbuketter har fyldt i samtlige danske byer siden drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Hun satte sig ind i en mørk bil på Vesterbro i Aalborg natten til søndag den 6. februar, og blev ikke set siden.

Den efterfølgende uge kunne Nordjyllands Politi desværre bekræfte, at den 22-årige kvinde var fundet død i Dronninglund Storskov.

Politiets eftersøgningsarbejde havde også ledt frem til Sulsted Kirkevej ved Hammer Bakker, der ligger en lille halv times kørsel fra storskoven.

Netto på Vesterbro i Aalborg er fyldt med blomster. Foto: Amal Guerdali

Her fandt politiet spor af Mia, og den tætte nåleskov blev derfor lige pludselig en vigtig del i politiets opsporing af hendes færden fra den skæbnesvangre dag.

Det har nu fået borgere til også at skabe et mindested for hende her, lige ved Hammer Bakker.

Alskens hvide, røde, lilla og blå blomster pryder jordbunden, ledsaget af flere gravlys og et hjerte formet af omkringliggende sten.

Meget lig Netto ved Vesterbro i Aalborg centrum, hvor meter efter meter af butikkens facade er dækket af blomster, kort og lys til ære for Mia Skadhauge Stevn og 21-årige Oliver, der samme uge omkom efter at være faldet i fjorden.

»Sov sødt smukke Mia. Mit hjerte græder. Hilsen en mor,« stod der blandt andet på en af hilsnerne ved Netto.