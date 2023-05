Politiet beder nu borgere i Vejen om hjælp.

De undersøger nemlig to mistænkelige forhold, hvor en ukendt mand har forsøgt at få skolebørn med hjem.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tirsdag 16. maj og onsdag 17. maj tilbød en fremmed mand to mindreårige drenge at komme med ham hjem og spille PlayStation.

Det skede ved Rødding Skole og SFO, der har adressen Rytterdam 9 i Rødding, som ligger i Vejen Kommune.

Ingen af børnene tog imod den ukendte mands tilbud.

»Der er på nuværende tidspunkt intet, som viser, at manden har villet gøre børnene noget ondt, men omvendt skaber sådanne hændelser naturligvis bekymring. Vi opfordrer derfor også personen til selv at kontakte politiet for at få talt hændelsesforløbet igennem. Desuden søger vi vidner til hændelserne,« skriver politiet i pressemeddelelsen.

Børnene har givet følgende signalement af manden:

– Voksen mand

– Havde hår på hovedet, men frisuren var ukendt

– Var iført sort jakke, sorte bukser og bar solbriller

Personen og øvrige borgere kan kontakte Politiets Servicecenter på telefon 1-1-4, oplyser politiet.