Da to personer forrige år forsøgte at smugle pistoler, ammunition og store mængder kokain til Danmark, var de ikke alene om det.

En 30-årig mand fra Albertslund er mandag ved Retten i Glostrup blevet idømt 12 års fængsel for at være bagmand.

I alt står han bag to forsøg på indsmugling af fem halvautomatiske pistoler, ammunition og kokain i august og december 2021.

Begge smuglingsforsøg foregik ud fra samme metode: Via bil og med en følgebil på ruten mod Danmark. Men i begge tilfælde standsede tysk politi bilerne.

Efter at have afsløret det andet indsmuglingsforsøg, fik dansk politi et tip fra tysk politi. Dansk politi fandt herefter ud af, at der var en sammenhæng mellem de to smuglerforsøg.

