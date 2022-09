Lyt til artiklen

En far havde sine to børn i en løbevogn, da de alle tre blev ramt af en bil.

Ulykken skete torsdag eftermiddag i Solbjerg ved Aarhus. Det skriver TV2 Østjylland.

De tre kom løbende langs Solbjerg Hovedgade, da en bilist pludselig kørte ind i løbevognen.

Østjyllands Politi oplyser, at faren og de to børn pådrog sig skader, som de måtte behandles for på skadestuen.

Bilisten var en 38-årig kvinde. Hun har forklaret, at hun var i gang med at tage noget fra sin sidedør og derfor ikke havde øjne på vejen.

Den kvindelige bilist er blevet sigtet for brud på færdselsloven.

Hovedgaden var i en periode spærret torsdag eftermiddag på grund af ulykken.