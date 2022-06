Lyt til artiklen

En kvinde er fredag eftermiddag blevet overfaldet i en vaskekælder på Bakkevej i Nørresundby.

»Lige nu ved vi ikke særlig meget om gerningsmanden, men vi leder efter en mand klædt i sort fra top til tå, som er løbet fra adressen mellem 16 og 17,« oplyser Thomas Ottesen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Kvinden er kørt på skadestuen, hvor hun i skrivende stund bliver undersøgt.

I forbindelse med overfaldet pådrog hun sig en række snitsår i ansigtet, på benet og armen.

»Hun er blevet ramt af noget skarpt – muligvis en kniv. Det er vi ved at undersøge,« siger Thomas Ottesen.

»Sårene lader heldigvis til at være overfladiske,« siger Thomas Ottesen.

Ifølge TV2 Nord skulle gerningsmanden have henvendt sig til kvinden og spurgt efter en cigaret.

Hvad der derefter er sket, som fik ham til at lange ud efter kvinden er endnu uvist.

»Vi venter på at kunne genafhøre ofret, og så er vi ved at undersøge området for videoovervågning og tale med naboer,« siger Thomas Ottesen.

Mener man at have set den sortklædte mand i området omkring Bakkevej, bedes man ringe til politiet på 1-1-4.

B.T. følger sagen.