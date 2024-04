»Vi tager sagen meget alvorligt – for det kunne været gået galt.«

Sådan lyder udmeldingen fra vagtchef Ole Buus fra Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det sker efter et træ væltede ned over kørebanen omkring Store Blåkilde Parkering på Møldrupvej ved Arden søndag aften.

En personbil påkørte kort efter træet, dog uden at komme til skade.

»Heldigvis skete der udelukkende materiel skade, og ingen personer kom altså noget til,« understreger vagtchefen.

Anmelder: Hørte unge mænd grine

Det var en mand, der bor i nærheden af gerningsstedet, der slog alarm til politiet. Han hørte pludselig en motorsav starte op, hvorefter han gik ud på vejen for at finde årsagen.

»Her hørte han ligeledes nogle personer, formentlig 2-4 unge mænd, grine. Kort efter lød et brag – og anmelderen kunne konstatere, at et træ var væltet ned over kørebanen,« lyder det i pressemeddelelsen.

Ikke længe efter kørte en personbil forbi ham på Møldrupvej i østlig retning og videre mod Astrup.

»Formentlig er der tale om en lys personbil af mærket Skoda Citigo med ukendt nummerplade,« fortæller politiet.

Lignende hændelser efterforskes

Nordjyllands Politi har siden taget anmeldelsen »særdeles alvorligt,« ligesom politiet understreger, at lignende hændelser også indgår i politiets efterforskning.

Mere konkret er der tale om enkelte andre steder i området, hvor træer og pæle er skåret over og væltet - dog ikke ned over en vejbane. B.T. har blandt andet beskrevet, at Arden Skole i sidste uge blev udsat for hærværk, hvor et legetårn pludselig var savet over.

Tidligere på måneden blev en efterskolelærer dræbt i sin bil af et faldende træ i Sorø, hvor seks unge mænd er sigtet for at have stået bag træfældningen. De nægter sig skyldige, og blev efter grundlovsforhøret løsladt.

Om sagen har relation eller inspiration til hændelsen i Nordjylland, er endnu uvis.

»Det indgår i vores samlede overvejelser vedrørende sagen, men efterforskningen er på et meget tidligt stadie – og derfor kan vi ikke udtale os konkret om en mulig inspiration, men vi efterforsker bredt og holder vores muligheder åbne.«

Nordjyllands Politi opfordrer borgere, der kunne have kendskab til den lyse Skoda Citigo med de unge mænd om at henvende sig til på telefon 114.

»Det gælder ligeledes, hvis man har set eller hørt noget mistænkeligt i området omkring gerningstidspunktet; det kunne eksempelvis være lyden af en motorsav,« lyder opfordringen fra politiet.