En mand forsøgte torsdag at hjælpe en vagt, der ville stoppe en tyv – men det gik helt galt.

Tyven havde været på spil i Magasin i Aarhus, hvor personen havde stjålet parfumer fra stormagasinet.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen og sendte patruljer til stedet, hvor en vagt allerede var på stedet.

Vagten forsøgte at standse tyven, der var på vej afsted med tyvekosterne. Men det lykkedes gerningsmanden at rive sig fri, og han stak af fra stedet.

Det fik vagten til at råbe op, og en hjælpsom borger kastede sig derfor også ind i kampen for at stoppe tyven.

Men det fik ikke det ønskede resultat – i stedet kvitterede gerningsmanden med slag til borgeren og nikkede ham en skalle.

Herefter lykkedes det for gerningsmanden at stikke af fra stedet inden patruljernes ankomst.

Politiet har nu sikret overvågning fra Magasin og efterforsker sagen. Det oplyses i politiets døgnrapport.