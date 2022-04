Lørdag kørte en cyklist sammen med letbanen ved Syddansk Universitet, og manden på cyklen fik skader, der gjorde han skulle på hospitalet.

»Det er rigtigt, at han blev kørt på Odense Universitetshospital for at blive undersøgt, men jeg kan ikke sige noget om omfanget på hans skader,« siger Steen Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Vagtchefen kan dog tilføje, at manden, som er i starten af tyverne, ikke var i livsfare, da man kørte ham afsted til hospitalet.

Politiet ved søndag ikke, om manden stadig befinder sig på hospitalet eller ej.

Fyns Politi skal nu undersøge, hvad der forårsagede ulykken. De kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om det er letbanen, der kørte ind i cyklisten eller omvendt.

Ulykken fandt sted lørdag eftermiddag på Campusvej, men det er langt fra den eneste ulykke, letbanen har været involveret i, efter den begyndte at køre testkørsel.

Tilbage i slutningen af marts havde letbanen både en kollision med en bil og en cyklist ved to forskellige lejligheder.

B.T. fortalte ved den lejlighed, at episoden med bilen senere viste sig at skyldes en fejl fra chaufførens side og altså ikke letbanens.

Og skyldspørgsmålet er altså noget, der venter på at blive afklaret ved lørdagens sammenstød.