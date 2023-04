Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En kold nat i november 2020 stod en gruppe unge mennesker i en park og lagde døde grise på rækker. De tændte lys, lagde blomster og satte et kors ved grisene.

Også foran Folketinget og flere medier stillede de kasser med døde grise, grisehaler og griseben i.

Nu er den 33-årige aktivist Fabian Vennekilde blevet dømt for aktionen, der skulle sætte fokus på dyrevelfærd. Han har fået en bødestraf på 5.000 kroner for at have brudt naturbeskyttelsesloven.

»Det er jeg egentlig både glad og lettet over. Så kan jeg lave en aktion mere, når beløbet ikke er større,« siger han i et interview med B.T.

Foto: Privatfoto: Fabian Vennekilde Vis mere Foto: Privatfoto: Fabian Vennekilde

Aktivisten lægger ikke skjul på, at danskerne skal forvente flere døde grise og andre aktioner fremover. Nu er der fastsat et »prisleje«, og de har fundet en »skabelon« for aktionerne, siger han.

»Der kommer til at være en hel bølge af klimaaktioner, og det bliver voldsommere aktioner end det, vi har set. Det bliver voldsommere og voldsommere og i større og større dele af landet,« siger Fabian Vennekilde.

Hvordan hjælper det grisene, at I placerer døde grise i gaderne?

»Vi bliver nødt til at snakke mere klima og mere dyrevelfærd. Det er et nødråb fra hele den unge generation. Vi ønsker ikke et land, hvor vi producerer så mange grise og mishandler, misbruger og ødelægger andre væsener,« siger Fabian Vennekilde.

Hvorfor mener I, at det får folk til at lytte til jeres budskab, når de ser døde grise i gaderne?

»Det er først, når vi begynder at smide grise ude på vejene og lukke gaderne, at medierne begynder at skrive om det.«

Tror du, at det får folk til at tale om jeres budskaber om dyrevelfærd og klima frem for selve aktionerne?

»Jeg er med på, at der bliver snakket meget om aktionerne. Men vi bliver nødt til at lave de her aktioner og kæmpe for det her.«

Fabian Vennekilde er den eneste i gruppen af aktivister, som Anklagemyndigheden har ført en sag mod i relation til griseaktionen. Det var ham, der talte med medierne om aktionen.

Københavns Byret har dømt ham for at have placeret de døde smågrise og andre grisedele foran DR Byen, JP/Politikens Hus, TV 2 Lorry, Folketinget og i Landbohøjskolens Have.

Han var også tiltalt for husfredskrænkelse og hærværk ved at have stjålet grisene fra gårde, før de blev placeret rundt omkring i København. Retten frifandt ham for den del, da der ikke var beviser for, at han havde gjort det.

Lyt til B.T.s krimi-podcast 'På fersk gerning' her eller der, hvor du normalt lytter til podcast: