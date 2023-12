Seks voldtægter. Tre kvinder. Fem års ubetinget fængsel.

Sådan lyder den konklusion, et nævningeting ved Retten på Frederiksberg er kommet frem til i en sag, der har sit udgangspunkt i et misbrugsmiljø på Sjælland.

Den nu dømte 29-årige mand har sagen igennem nægtet sig skyldig. Erkendt, at han er til hård sex og stoffer, men blankt afvist, at han skal have været sammen med kvinderne, der tæller to ekskærester og en veninde, uden deres samtykke.

Han har nu 14 dage til at overveje, om han vil anke dommen. I mellemtiden vil have forblive varetægtsfængslet, som han har været det siden maj i fjor.

