Han skal flere gange have taget kvælertag på hende, til hun besvimede. Andre gange skal han have bundet hendes hænder, slået hende eller givet hende bind for øjnene. En enkelt gang skal han have puttet MDMA i hendes drink og tvunget hende til at tage det sløvende middel GHB.

Alle gangene skal han have voldtaget hende.

Det er i hvert fald, hvad politiet mener, en 29-årig mand har udsat en kvinde for i foråret sidste år. Og står anklageskriftet til troende, er kvinden ikke den eneste, der er blevet udsat for et mareridt af manden.

Den 29-årige mands forsvarer, Mette Maria Lorentzen, oplyser, at han delvist erkender nogle af de voldsforhold, som han er tiltalt for. Men de mange grufulde voldtægter nægter han pure.

Sagerne strejker sig over knapt et år. Fra august 2021 til maj 2022, hvor den 29-årige blev anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet, hvilket han har været lige siden, mens han har ventet på afklaring.

Egentlig droppede Københavns Politi på et tidspunkt sagen – der skete såkaldt påtaleopgivelse, hvor man altså vurderer, at sagen ikke skal for retten.

Men den beslutning omstødte Statsadvokaten kort efter, og derfor skal et nævningeting ved Retten på Frederiksberg over seks dage tage stilling til sagen.

En sag, der drejer sig om i alt ni forhold om overgreb, tæsk og blufærdighedskrænkelser begået mod tre forskellige kvinder på forskellige adresser i København og omegn.

Mens der for den ene kvindes vedkommende er rejst tiltale for en enkelt voldtægt, hvor hun fik skader i underlivet som følge af overgrebet, beskriver anklageskriftet, hvordan de to andre kvinder skal være blevet udsat for adskillige og meget voldelige voldtægter.

Selvom de ikke gav samtykke, selvom de sagde 'stop', selvom de var påvirkede af stoffer, og derfor ikke kunne gøre modstand, skal manden have forgrebet sig på dem.

Ved flere tilfælde skal den 29-årige have holdt så hårdt og længe om kvindernes halse, at det sortnede for deres øjne, og de besvimede.

Selv her skal han have fortsat sine overgreb.

Begge kvinder skal desuden være blevet udsat for vold. I den enes tilfælde nogle gange ugentligt. I den andens var det i perioder dagligt, at slagene haglede ned over hendes ansigt og krop.

Blandt andet skal den 29-årige en dag i marts 2022 have tæsket kvinden, så hun fik skader på sine ribben. Stukket hende lussinger, slået hende i brystet, vredet i hendes håndled og skubbet hende.

Det er også denne kvinde, som han skal have tvunget til at indtage GHB, som også bliver kaldt fantasy. Et stof, der ofte anvendes ved drugrape.

Derudover skal den 29-årige have fotograferet hende, mens hun var nøgen, lyder det i anklageskriftet, der også tæller et enkelt forhold om, at den 29-årige uden tilladelse skal have været i besiddelse af en mobiltelefon, mens han har siddet fængslet.

Da sagen er rejst ved et nævningeting, betyder det, at anklageren går efter en straf på ikke under fire års fængsel.

Der er ikke taget forbehold for anden sanktion end almindelig fængselsstraf. Til gengæld kan det ikke udelukkes, at kvinderne ønsker at få erstatning for de rædsler, den 29-årige angiveligt skal have udsat dem for.

