En 25-årig mand blev søndag ved højlys dag fundet livløs i en bil ved Johannes V. Jensens Allé på Frederiksberg.

Det er politiets opfattelse, at der er tale om et drab, og at den unge mand er blevet dræbt af skud.

Drabet har chokeret flere beboere fra området, der beskriver kvarteret som roligt og ordentligt.

»Det er meget skræmmende og meget opsigtsvækkende,« fortæller en beboer. Han var ikke selv hjemme i weekenden, men har fulgt med i nyhederne.

»Det er utrolig mystisk det hele, fordi det er normalt et ganske roligt kvarter.«

En anden beboer fortæller, at han kom hjem søndag eftermiddag til en masse politibiler. Lørdag aften havde beboeren været ude med skrald flere gange i løbet af aftenen, men havde intet bemærket.

»Alt var stille og roligt som normalt. Det hele er meget mærkeligt.«

Ifølge Københavns Politi har en person lørdag aften hørt noget, der kunne være skud.

»Vi søger vidner, som kan have set noget i området fra lørdag til nu. Særligt mellem 20.00 og 22.00 lørdag aften, hvor en person har hørt noget, der kunne være skud,« lød det søndag fra efterforskningsleder Robert Jensen fra Københavns Politi.

Mandag er der intet nyt i sagen, og politiet henviser derfor til søndagens pressemeddelelse. Ifølge TV 2 har Københavns Politi endnu ikke fået nogen henvendelser fra vidner.

Den 25-åriges pårørende er underrettede. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at drabet er banderelateret – men det er for tidligt at sige noget nærmere om motiv, oplyser politiet.

Det var søndag klokken 12.28, at Københavns Politi modtog en anmeldelse om, at en livløs person var fundet i en bil ved Johannes V. Jensens Allé på Frederiksberg nær byggeriet Domus Vista.