Det kan være vidt forskelligt, hvordan coronavirus rammer folk, og hvordan man har det i tiden efter.

Men Jamie Olivers kone, Jools, må konstatere, at hun har haft et af de længere forløb med coronavirus.

Tv-kokken fortæller nemlig til Daily Mail, at hustruen har haft en lang kamp med efterdønningerne af virussen.

»Hun har haft en slem form for coronavirus. Hun har haft 'langvarig' coronavirus, så hun har virkelig været påvirket af det desværre,« siger Jamie Oliver til det britiske medie og fortsætter.

»Hun har det fint, men hun er stadigvæk ikke et sted, hvor hun gerne vil være. Det har stået på i to år, og hun synes, det er så skræmmende,« siger Jamie Oliver.

Jamie Oliver fortæller, at parret er strøget fra den ene medicinske specialist til den anden, men intet har hjulpet.

»Ingen ved rigtig noget om de her længerevarende symptomer. Data på den her type coronavirus er stadig under opsejling. Jools har bare været en 'superstjerne' i det her forløb,« siger Jamie Oliver.

Jamie Oliver og Jools har været sammen siden, de var 18 år gamle. Det har siden været sammen i 22 år og har fem børn sammen.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at de mest hyppige symptomer og senfølger efter coronavirus blandt andet er åndenød, brystsmerter og feber.