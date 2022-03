»Efter ni år på holdet er dette selvfølgelig en virkelig trist dag for mig. I lang tid har jeg forsøgt mit bedste for at løse eventuelle problemer, der måtte have været mellem klubben, træneren og mig.«

Sådan tager Team Esbjerg-profilen nu genmæle i et skriftligt statement efter klubben meldte ud tidligere i dag, at den hollandske stjerne var færdig i klubben.

»Jeg har i ugevis forsøgt at få et møde med træneren. Desværre må jeg sige, at jeg hverken forstår valget af proces eller kommunikation,« skriver Polman.

Den hollandske stjerne kan samtidigt ikke forstå, hvordan forløbet har været uden fysiske møder og et ophør af samarbejdet kunne hun pludselig læse i en mail.

Foto: (Arkivfoto) John Randeris/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: (Arkivfoto) John Randeris/Ritzau Scanpix

»Efter min opfattelse var det meningen at vi skulle mødes og diskutere situationen, og jeg har forsøgt at arrangere et møde med klubben onsdag sammen med min rådgiver. Det vil klubben imidlertid ikke acceptere, og i stedet modtog jeg i går aftes en e-mail, hvori der stod, at jeg ikke længere skulle spille for Team Esbjerg.«

Estavana Polman skal altså forlade klubben til sommer, og hovedpersonen i den efterhånden længerevarende konflikt med Team Esbjerg har taget hårdt på Polman, der ikke selv har truffet beslutningen.

»Det er vigtigt for mig at sige, at det er en beslutning, der er truffet af klubben og at det ikke er den måde, jeg havde forventet, at min tid i klubben skulle slutte.«

Det var tilbage i 2013, Estavana Polman skiftede til Team Esbjerg. Hun har været i aktion 240 gange for esbjergenserne, hvor hun har lavet 1.270 mål for den jyske klub.

De mange mål fra den hollandske stjerne betyder, at hun har skrevet sig ind i historien som den mest scorende spiller i klubben nogensinde.