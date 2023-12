En fuldstændig forrygende præstation af den danske målmand Althea Reinhardt gav hende titlen som kampens bedste spiller i lørdagens VM-semifinale.

Men titlen skulle være gået til norske Henny Reistad, der scorede hele 15 mål i kampen, mener flere af de norske spillere og reportere.

»Alle tiders skandale. Og jeg har alligevel været med til over 60 mesterskaber og set en masse,« raser Espen Hartvig, der er reporter ved det norske nyhedsbureau NTB.

Aftonbladet var også i kontakt med flere af de norske spillere, som heller ikke var helt tilfredse med, at titlen gik til Reinhardt frem for Reistad.

Henny Reistad var her, der og alle vegne i VM-semifinalen. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

»Henny skulle have modtaget den. Uden tvivl,« lyder det fra keeper-parret Katrine Lunde og Silje Solberg.

Også svenske Mats Olson, der er assistenttræner for Norge, var enig i den udmelding.

»Det var overraskende. Men okay, vi er i Danmark, og Althea holdt Danmark i spidsen længe,« siger han og svarer på, hvad der skal til for at vinde titlen som kampens spiller, hvis 15 mål ikke er nok.

»17 mål tilsyneladende,« griner han.

Den danske pressechef, Jens Jacob Juulsager, forklarer til Aftonbladet, at publikum og tv-seere stemmer på kampens spiller i IHFs app mod slutningen af kampens ordinære tid.

Kampen gik som bekendt i forlænget spilletid, hvor Henny Reistads 15. mål slukkede Danmarks VM-drømme med en norsk sejr på 29-28.