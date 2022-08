Lyt til artiklen

Den tidligere landsholdsspiller Lotte Grigel har gået hjemme det seneste år, efter hun i 2021 blev mor til sin søn Aksel.

Det har været en overgang, den tidligere håndboldstjerne har svært ved at sætte ord på.

»Det er fuldstændig overvældende i den første periode,« siger hun med et smil i et interview til B.T., inden hun forsætter:

»Derefter sover du ikke særlig meget og er sindssygt presset over det. Inden du så kommer ovenpå igen.«

Lotte Grigel sammen med sønnen Aksel. Foto: Privatfoto. Vis mere Lotte Grigel sammen med sønnen Aksel. Foto: Privatfoto.

Grigel indstillede en stor håndboldkarriere sidste år, da hun som 29-årig blev gravid.

De fleste sportsfolk rammes af en efterreaktion på bagkant af et karrierestop, men for Lotte Grigel kom den på efterbevilling.

Først skulle Grigel vænne sig til at være mor. Derefter ramte efterreaktionen, og den skulle Grigel lære at navigere i, mens hun på samme tid skulle vokse ind i morrollen.

»Det var super svært at skulle gå fra at være vildt egoistisk i sin hverdag, hvor alt handlede om håndbold, til at acceptere, at den del var ovre, fordi det her lille menneske er meget vigtigere og betyder alt,« forklarer hun og uddyber:

Tidligere håndboldspiller Lotte Grigel. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Tidligere håndboldspiller Lotte Grigel. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det tog mig et par uger, inden jeg havde accepteret, at mit liv ikke var mit liv længere, men at det nu er vores.«

Det hele skulle nu handle om lille Aksel.

»Det er dét største skifte, og det er man bare nødt til at hellige sig,« siger Grigel.

Heldigvis for Grigel gav morrollen hende muligheden for at lægge fokus på noget andet, og på den måde kom hun hurtigere og bedre videre i det nye liv som pensioneret atlet.

Samtidig med den store omvæltning fra aktiv håndboldspiller til mor er Lotte Grigel blevet optaget på sit drømmestudie. Hun skal nu læse HA Psyk (erhvervsøkonomi og psykologi) på CBS.

Derudover kunne B.T. fredag fortælle, at Grigel starter som ny håndboldekspert på Viaplay. Det kan du læse mere om her.

Det bliver en hverdag, hvor Grigel nu skal lære at navigere i tre forskellige roller.

Hun mener, at hun – fordi hun er tidligere professionel atlet – har fået nogle værktøjer, der gør hendes disciplin enormt høj.

Ifølge Lotte Grigel er det planlægningen og nærværet, som er alfa omega. Uanset om hun bruger tid med Aksel, læser til sit studie eller kommenterer på Viaplay.

Og selvom det kan lyde som en kliché, så ved hun også, at det handler om at gøre sit bedste.

»Der kommer udsving, og jeg må være okay med at erkende, jeg ikke kan alt.«

Tidligere håndboldspiller Lotte Grigel og sønnen Aksel. Foto: Privatfoto Vis mere Tidligere håndboldspiller Lotte Grigel og sønnen Aksel. Foto: Privatfoto

Lotte Grigel glæder sig til fremtiden, og fremtiden med sønnen, Aksel, når han bliver ældre, kommer også til at handle lidt om sport. Det var netop fremtiden med sønnen, der var med til at beslutte, om hun skulle fortsætte karrieren efter sin barsel eller stoppe helt.

Med to operationer i hvert knæ og en drilsk bruskskade handlede det om prioritering. Og dér prioriterer Grigel leg med sønnen højere end sporten – prisen ville være for høj, mener hun.

»Jeg elsker at ligge på gulvet og lege med ham og glæder mig til, at han bliver større,« siger hun med et lille grin, inden hun fortsætter:

»Jeg glæder mig til, at han bliver større, og vi kan komme ud og spille tennis og fodbold.«

Den tidligere playmaker er ikke i tvivl om, at det valg, hun har taget, er det rigtige. Hun glæder sig til fremtiden.

»Jeg er bare landet på den helt rigtige hylde,« afslutter hun.