Nogle hundrede meters vandfyldt strækning fra Aalborg Centrum finder du Nørresundby.

Ifølge museumsinspektør for Aalborg Historiske Museum Inger Kirstine Bladt er den nordligt liggende by fantastisk at opholde sig i.

»Flytter du først til Nørresundby, bliver du i Nørresundby. Der er mange forskellige ting at lave.«

Selv har hun boet i byen siden 90erne. Her fem nævneværdige nedslagspunkter i byen:

1. Populær natur

Lindholm Høje er Nordens største vikingegravplads. Foto: Sanne Kjeldsteen/Opdagaalborg Vis mere Lindholm Høje er Nordens største vikingegravplads. Foto: Sanne Kjeldsteen/Opdagaalborg

»Der er fantastisk ved den gamle vikingegravplads, Lindholm Høje. Det er smuk natur.«

»Den er vi stolte af i Nørresundby, og mange kommer også fra udlandet for at se stedet.«

2. Tyk røg og fadøl

»Hvis man interesserer sig for uberørte værtshuse, er der et par gode brune værtshuse i byen.«

»Kroen i Centrum og Industricafeen hedder de.«

»Nogle steder i Aalborg er værtshusene mere blevet forvandlet til cafeer, men de her steder er autentiske brune værtshuse med alt, der hører til.«

3. Mad i lange baner

Jin Shing er Nørresundbys kendte kinagrill. Vis mere Jin Shing er Nørresundbys kendte kinagrill.

»Nørresundby er kendt for en fantastisk kinesisk grill, der hedder Jin Shing.«

»Ellers kan jeg rigtig godt lide at spise frokost med mine døtre, min mand eller en veninde på et sted, der hedder Lille Nyhavn. De laver blandt andet rigtig gode stjerneskud.«

»Så er der et herligt koncept, der hedder Victors Madhus, der ligger på Fremtidens Plejehjem. De laver rigtig god mad til de gamle, men det er samtidig et sted, hvor folk fra byen kan komme ind at spise.«

»Det er ikke gammelmandsmad, men for eksempel wokretter og andet mere moderne mad. Så kan man købe maden med hjem eller sætte sig i den lille restaurant.«

4. Enestående shoppingsteder

»Der er mange hyggelige butikker her, blandt andet en garnbutik, en boghandel og en isenkræmmer.«

»Der er mange unikke butikker herovre, butikker, som ikke er kædeforretninger.«

»Butikkerne ligger mest på Vestergade, som er den gamle gågade. De ligger især også på Skrågade.«

5. Bliv væk i stisystemet

Der er god udsigt til Aalborg Havnefront, når man går tur langs vandet i Nørresundby. Foto: Henning Bagger Vis mere Der er god udsigt til Aalborg Havnefront, når man går tur langs vandet i Nørresundby. Foto: Henning Bagger

»Vi har nogle fantastiske gåture i byen. Skanseparken har blandt andet en fed udsigt og legepladser samt mange små stier og bakker. Der kan man sagtens blive væk fra hinanden!«

»Har man ikke lyst til at blive væk, er Lindholm Strandpark og hele promenaden meget god. Der er masser af frisk luft og udsigt til hele Aalborg derfra.«