Et år efter Tiger Woods sidst var i aktion på golfbanen, var han tilbage, hvor han ifølge ham selv hørte hjemme.

I turneringen PNC Championship bragede han og sønnen tilbage på golfscenen og endte som nummer to i konkurrencen.

Og nu udtaler den levende golf-legende sig for første gang siden comebacket efter et år, hvor Woods først var heldig med at overleve og siden var heldig med at beholde sit beskadige ben. Alt sammen skete i forbindelse med et biluheld i februar.

»Dette er mit miljø. Det er det, jeg har gjort hele mit liv. Jeg er sindssygt taknemmelig for at have muligheden for at gøre det igen,« siger Woods til CNN.

Golfstjernens bil så således ud efter ulykken. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Golfstjernens bil så således ud efter ulykken. Foto: ETIENNE LAURENT

Der var massiv jubel, da Woods slog sit første slag i far/søn Turneringen i Florida, og det var tydeligt fra første slag, at den amerikanske golfspiller stadig havde fornemmelsen for spillet.

Det var dog også tydeligt, at det ikke var en Tiger Woods i den sædvanlige topform.

Han blev nemlig fragtet i golfvogn rundt på banen, hvilket er normalt ellers ikke er tilladt under PGA-touren.

Woods sagde da også, at han ikke var klar til 'rigtig' turneringsgolf endnu, og at han aldrig ville komme helt tilbage på fuld tid igen.

Det er endnu uvist, hvornår Woods igen er at finde på golfbanen.