Selvom Arla Foods tjente næsten 18 milliarder kroner i det seneste regnskabsår, er mejerigiganten alligevel klar til at skrue op for salgspriserne.

Sådan er meldingen efter Arla torsdag fremlagde et guldrammet regnskab.

Til mediet Finans forklarer administrerende direktør for, Arla Peder Tuborgh, at man har planer om at vækste yderligere:

»Denne vækst vil primært være drevet af stigende salgspriser.«

Altså, at det i sidste ende kan blive dyrere for forbrugerne at købe Arlas produkter.

Man forventer, at pengestrømmen fortsætter i 2022, og omsætningen øges til 90 milliarder – omsætningen i 2021 lød på 83 milliarder kroner.

Af regnskabet, som B.T. har gennemgået, lyder det videre, at man har svært ved at forudsige, hvordan forbrugerne kommer til at handle gennem 2022.

»Vi vil sandsynligvis komme til at opleve en nedgang i væksten for vores brandede produkter, indtil markedet stabiliserer sig på et nyt niveau.«

Selskabet har ligeledes planer om at investere 4,5 milliarder kroner i udvidelse af mejerier – blandt andet i Esbjerg og Branderup.