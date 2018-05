Thomas Gravesen har holdt sig langt væk fra rampelyset og fodboldverdenen i årevis, men den tidligere landsholdsyndling har bestemt ikke glemt, hvordan man sparker til en bold.

Det beviser han i denne video, hvor han dyster mod landsholdsstjernen Nadia Nadim i den klassiske disciplin 'ram overliggeren'.

Dysten - der er én af flere konkurrencer mellem de to fodboldpersonligheder - er arrangeret af bookmakeren LeoVegas, der har indlemmet Gravesen og Nadim i firmaet ambassadørkorps.

42-årige Thomas Gravesen, der som aktiv spillede i storklubber som Real Madrid, Everton og Celtic, har i øvrigt stor respekt for Nadia Nadim, der til daglig spiller i engelske Manchester City.

»Som så mange andre danskere er jeg blevet ramt af VM-feberen, og LeoVegas præsenterede mig for et projekt, som jeg kunne se mig selv i. Blandt andet synes jeg, at det er spændende at skulle arbejde sammen med Nadia Nadim, som jeg ser som verdens bedste kvindelige fodboldspiller,« sagde Thomas Gravesen forleden i en pressemeddelelse.