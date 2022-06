Lyt til artiklen

Christian Eriksen kan smutte på en fri transfer i slutningen af måneden og United siges at have taget kontakt til den danske landsholdsstjerne om et nærtstående skifte til den engelske storklub.

Det skriver Sky News.

Skiftet kan blive en mulighed på grund af tilgangen af den hollandske cheftræner i Manchester United, Erik ten Hag.

Den nye United-boss har længe været beundrer af den danske landsholdsspiller, og meldingen ifølge det store engelske medie lyder, at en aftale kan komme på plads, men at det i sidste ende vil være op til Eriksen selv, om han vil til Old Trafford.

Udmeldingen fra Sky News kommer i kølvandet på, at normalt velinformerede The Athletic for nylig skrev, at United allerede har tilbudt den 30-årige dansker en kontrakt.

Artiklen opdateres …