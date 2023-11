Der er ingen tvivl om, at VAR deler vandene hos fodboldfans og spillere og andre følgere af det smukke spil.

Iago Aspas er nok ikke fan. Det viste Celta Vigo-stjerneangriberen meget tydeligt lørdag aften i de døende dramatiske sekunder af La Liga-opgøret mellem Celta Vigo og Sevilla.

Her kom de spanske temperamenter op at koge, da kampens dommer valgte at trække sin beslutning om et straffespark til Celta Vigo tilbage efter at have gennemset situationen, hvor Jesus Navas væltede Anastasios Douvikas i feltet i det 96. minut.

Stillingen var 1-1, så et straffespark kunne have sendt sejren til hjemmeholdet, som kæmper i bunden af ligaen efter en forfærdelig sæsonstart.

Men altså nej, dommeren ville det anderledes.

Efter et flere minutter langt gennemsyn af situationen på VAR-monitoren, til lyden at et kogende stadion, ændrede dommeren sin beslutning, og så røg Celta Vigos fans og spillere op i det røde felt – især Aspas, som gik, ja, amok.

Den 36-årige tidligere Liverpool-spiller med 20 spanske landskampe var blevet skiftet ud i kampen, Han befandt sig derfor ved Celta Vigos reservebænk, og reagerede ved at gestikulere vredt, inden han simpelthen væltede VAR-monitoren med et voldsomt skub – til stor jubel for de rasende fans.

Kampen blev kort efter blæst af og sluttede 1-1, og dermed er presset fortsat stort på Celta Vigo-træner Rafael Benitez. Det er uvist, hvorvidt Aspas bliver straffet for sin handling. Se situationen herover.