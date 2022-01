'Elskede, elskede papa. Tak for jeres tanker og omsorg'.

Sådan lyder den korte tekst skrevet af Josefine Høgh henvendt til farmand Lars Høgh, der døde 8. december sidste år.

Opslaget er det første siden hans død, der er blevet dækket og bemærket intenst af presse og folk i sportsbranchen.

Josefine Høgh, der normalt pryder skærmen på Sportsprogrammer fra Danmarks Radio, er lige nu på barsel. Så opslaget er altså det første lyd, man hører fra hende, siden hendes far gik bort i december.

62-årige Lars Høgh har været målmandstræner på landsholdet siden 2007. Han har også været tilknyttet Brøndby i samme rolle.

Størst af alt i sin fodboldkarriere repræsenterede han OB i en årrække med hele 817 kampe for klubben, hvilket gjorde ham til en klublegende. Han fik desuden otte landskampe for Danmark.

I november begyndte det at stå klart, at kræften ikke ville give slip. Her oplyste Høgh, at han fik livsforlængende behandling.

Det skete, da han i løbet af efteråret udgav sin selvbiografi 'Der er antal på alt', hvor han blandt andet fortalte om sin sygdom.

»Hvor jeg før bedre kunne tillade mig at smutte uden om den mørke dør, bliver jeg nu nødt til at kigge, hvad der er derinde, og være bevidst om det. Der er nogle praktiske forhold i forhold til min familie og alt muligt, som vi skal have styr på.«