Dermed ender Inter som den store taber af gruppens sidste spillerunde, da italienerne end ikke avancerede til Europa Leagues knockoutkampe.

Den danske landsholdsprofil Christian Eriksen blev skiftet ind for Inter cirka fem minutter før tid. Trods det sene indhop var Eriksen faktisk tæt på at bidrage til en altafgørende scoring kort før tid.

Danskeren sendte et perfekt hjørnespark ind i Shakhtar-feltet, og her headede Alexis Sanchez mod mål. Hovedstødet så ud til at være på vej ind i kassen, inden det blev blokeret af Inters egen Romelu Lukaku.

Inter pressede på i de døende sekunder, men bolden ville ikke ind, og dermed var den italienske skuffelse en realitet.

