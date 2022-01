Under onsdagens kamp i sidste uge, hvor Manchester United mødte Brentford, fik United forsvareren Victor Lindelöfs familie uventet besøg af et par indbrudstyve, imens husbond og farmand uvidende kæmpede om de tre point.

Hændelsen fortæller Lindelöfs kone, Maja Lindelöf, om på sin Instagram-profil. Sammen med parrets to børn låste hun sig inde i et rum, imens indbrudstyvene hærgede i hjemmet i Manchester.

Til BBC fortæller den midlertidige United-manager Ralf Rangnick, at klubben vil kigge på, om man kunne give spillernes familier og hjem noget sikkerhed under kampene.

»Vi vil have et møde med spillerne en af de kommende dage om det her problem. Er der noget, vi kan gøre, så gør vi selvfølgelig det. Det her problem skal løses,« lyder det fra United-bossen.

Lindelöf var ikke at finde i lørdagens opgør mod West Ham, da han fik lov til at blive hjemme hos sin familie.

En beslutning Rangnick og Lindelöf tog i fællesskab.

»Han fortalte mig om den traumatiserende oplevelse hans familie havde haft og fortalte, at han ville have svært ved at rejse fra dem lige nu. Vi aftale så, at han kunne sidde over i weekendens opgør,« siger Rangnick.

Manchester United vandt i øvrigt opgøret mod West Ham 1-0.

Indbruddet kommer blot nogle uger efter, at Manchester City-spilleren João Cancelo også oplevede et hjemmerøveri. Her prøvede han at konfrontere indbrudstyvene, hvilket resulterede i adskillige skræmmer og et blåt øje.