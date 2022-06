Lyt til artiklen

Nogle studenter får måske en særlig hilsen i huen fra en politibetjent. Men så er der også nogen, som tager det skridtet længere.

19-årige Anne-Sofie Nørgaard fra Aalborg er en af dem. Mandag fik hun en dag, som hun aldrig nogensinde vil glemme.

Ikke nok med at Anne-Sofie Nørgaard på imponerende vis formåede at få 12 i sin afsluttende eksamen, præsterede hun også at få en hilsen i sin studenterhue fra den danske folkehelt Joakim Mæhle.

Den fine gestus fra fodboldspilleren kom efter et stort lykketræf, da begge befandt sig på samme gade i Aalborg på samme tid.

Anne-Sofie Nørgaard. Foto: Privatfoto Vis mere Anne-Sofie Nørgaard. Foto: Privatfoto

»Jeg sidder med nogle veninder på Søgaards Bryghus og drikker en øl. Pludselig siger min veninde: 'Er det ikke Joakim Mæhle, der går derovre? Gå lige hen og få ham til at skrive i din hue',« siger Anne-Sofie Nørgaard.

Indledningsvis var den nye student dog ikke videre lun på tanken, om at skulle henvende sig hos landsholdsspilleren. Der skulle lidt overtalelse til fra venindernes side af.

»Til sidst beslutter jeg mig for, at nu gør jeg det, og så gik jeg hen til ham,« siger hun.

Anne-Sofie Nørgaard stod nu over for et nervepirrende øjeblik, for hvad nu, hvis Mæhle sagde nej?

Joakim Mæhle. Foto: Martin Sylvest Vis mere Joakim Mæhle. Foto: Martin Sylvest

Det gjorde Mæhle dog langtfra.

»Da jeg spurgte ham, om han vil skrive i min hue sagde han: 'Selvfølgelig vil jeg det'.«

»Vi jokede lidt om karakteren, og han sagde tillykke med karakteren og huen, og så løb jeg tilbage til mine veninder. Han var megasød, rar og helt nede på jorden,« siger hun om øjeblikket, som du kan se i videoen herover.

Den modige beslutning om at gribe fat på den »megasøde« danske stjerne satte derfor et stort smil på den unge student.

»Det var sjovt, da jeg kom tilbage til mine veninder. Vi grinte helt vildt meget af det, og jeg synes bare, at det var megafedt. Det er en oplevelse, som jeg altid kan huske tilbage på og huske som noget sjovt.«

Når Anne-Sofie Nørgaard fremover kigger ned i sin studenterhue, kan hun se Mæhles hilsen, hvor der står Atalanta-spillerens autograf og spillernummer.