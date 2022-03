Natten til mandag bliver Will Smith, Nicole Kidman og Steven Spielberg henholdsvis lord og lady af skotske Glencoe.

Hvis de vil, kan de også få tyndere arme. Og fordøje oplevelsen i et karbad med cannabisdråber.

Traditionen tro vil de 25 mest betydningsfulde Oscar-nominerede nemlig modtage en gavepose med en række mere eller mindre brugbare gaver, som beløber sig til flere hundrede tusinder af kroner.

»Selvom denne gavepose, som altid, har en imponerende værdi, så er det hverken vores fokus eller mål. En god gave har intet at gøre med prissedlen,« siger Lash Fary fra firmaet Distinctive Assets, som står bag den såkaldte 'Everyone Wins'-pose, til InStyle.

I stedet skal gaven 'hylde robustheden hos alle de involverede efter to år med udfordringer', lyder det. Og hvad er en robusthed så værd?

Som minimum et sekscifret beløb i dollar, afslører den glade giver – altså er der gaver for mere end 700.000 danske kroner, som alle er doneret af sponsorerer og vil blive givet til de nominerede i kategorierne bedste skuespiller og -skuespillerinde, bedste kvindelige og mandlige birolle samt bedste instruktør.

En af de mere opsigtsvækkende gaver er retten til at kalde sig enten lord og lady af Glencoe, idet man får et stykke land i Scotland.

Man behøver dog ikke at slå telt op på sit land, da posen også indeholder et all-inclusive-ophold – inklusive egen butler – på skotske Turin Castle.

De mange gaver, som vil blive uddelt til de mest betydningsfulde Oscar-nominerede. Foto: Instagram.com/swagassets Vis mere De mange gaver, som vil blive uddelt til de mest betydningsfulde Oscar-nominerede. Foto: Instagram.com/swagassets

Herudover er der olivenolie med guldstykker i, badebomber med CBD-olie, eksklusiv vodka og tequila samt adskillige forskellige snacks i form af guldbelagte brownies, nødder og popcorn med smag, som helt sikkert nok skal gøre det skotske ophold hyggeligt.

Føler Kristen Stewart, Penélope Cruz, Benedict Cumberbatch og de andre nominerede, at de har mæsket sig lidt rigeligt i de spiselige gaver under slotsopholdet, kan de benytte sig af særlige timer med fitnesslegenden Diego Sebastian, Dr. Konstantin Vasyukevich og wellnesscoach Kayote Joseph.

Ellers kan de selvfølgelig også bare bruge det gavekort til en fedtsugning, som også ligger i gaveposen sammen en såkaldt Celebrity Arms Sculpting, hvor armfedtet kan ommøbleres som ønsket.

Distinctive Assets har leveret gaveposer til de Oscar-nomineret i to årtier og har også samarbejder med Grammy-uddelingen, Tony Awards-showet og American Music Awards. Og selvom de ofte indeholder gaver til en værdi af over en million kroner, så er det ifølge stifter Lash Fary ikke svært at få firmaerne til at sponsorere luksusgaver, da det giver dem uvurderlig reklame.

Hvad Lash Fary selv tager for at ekspedere poserne videre, ønsker han ikke at oplyse.

Men det er da heller ikke kun gaver til flere tusind kroner, som ender i posen.

I år finder man således også børnebøger, en Qai Qai-dukke fra tennisstjernen Serena Williams og en oppustelig spækhugger leveret af dyrerettighedsorganisationen PETA.