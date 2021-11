»Han har mere, han vil sige...«

Der udspillede sig et helt særligt øjeblik på scenen i Avicii Arena i Stockholm, da Counter-Strike-mandskabet NaVi søndag aften skrev historie og vandt årets Major. For efter alle egentlig havde sagte et par ord om at vinde det største, der er at vinde i sporten, ville holdets kaptajn lige have mikrofonen igen.

»Jeg har én ting mere, jeg vil sige, venner. Jeg ved, at min kæreste i Moskva ser det her, og jeg vil gerne stille hende ét spørgsmål...Vil du gifte dig med mig, Lika?«, lød det fra fra Kirill 'Boombl4' Mikhailov, inden 17.000 mennesker gik amok i vild jubel.

Ikke lang tid efter kunne den 22-årige russiske stjerne via sin Instagram-profil så fortælle, at hans kæreste havde sagt ja.





Dermed fik 'Boombl4' den perfekte afslutning på den perfekte dag, hvor han sammen med sit stjernespækkede mandskab vandt Major-trofæet og en præmiecheck på hele én million dollars svarende til knap 6,5 millioner kroner.

Foran en udsolgt Avicii Arena i den svenske hovedstad var det nemlig NaVi, der med verdens bedste spiller i spidsen, Oleksandr 's1mple' Kostyliev, levede op til favoritværdigheden og vandt opgøret mod franske G2 med 2-0.

G2 gav ellers verdensetterne kamp til stregen og havde på andet map (bane. red.) muligheden for at udligne til 1-1, der ville have sendt kampen ud på et tredje og afgørende map.

I stedet endte de to mandskaber i overtid, og her var NaVi skarpest.

En propfyldt Avicii Arena i Stockholm kunne søndag aften se Natus Vincere løfte Major-trofæet.

Det betød samtidig, at de skrev historie som første hold nogensinde til at vinde en Major uden at tabe et eneste map undervejs.

Det var første gang i to år, at Counter-Strike-verdenen var samlet til en major, der betegnes som det største, man kan vinde.

Tre danske hold – Astralis, Copenhagen Flames og Heroic – stillede alle op til majorturneringen, men kun Heroic gik videre til knockoutfasen for de otte bedste hold.

Her blev semifinalen endestationen, da de – på trods af en matchbold – måtte se sig slået af G2.