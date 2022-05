Den forhenværende Venstre-minister, Tommy Ahlers, har haft tegnebogen op ad lommen og er for alvor tilbage som investor.

Den tidligere Løvens Hule-investor har nemlig etableret et nyt – og grønt – investeringsselskab i samarbejde med ægteparret bag det danske modebrand Ganni.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Selskabet går under navnet DLUV og blev stiftet i midten af marts. Men siden selskabet kom på gaden, har både Ganni-stifterne, Ditte og Nicolaj Refstrup, og Tommy Ahlers gået stille med dørene, hvad angår selskabets planer.

I hvert fald lige indtil mandag, hvor det tidligere Folketingsmedlem på LinkedIn løftede sløret for, hvad formålet med DLUV er.

»Vi har kaldt vores nye investeringsselskab for DLUV – en forkortelse for »Don't Look Up Ventures« med reference til filmen fra sidste år, hvor Leonardo DiCaprio spiller en fortvivlet forsker, der forsøger at trænge gennem tabloidjournalistikken og den politiske 'sump' for at advare verden mod en faretruende nær meteor med kurs mod jorden,« skriver han og fortsætter:

»Det er et ret stærkt billede på, hvordan vi ser klimakrisen – vi tager den ikke alvorlig nok, fordi vi tror, den ligger så langt ude i fremtiden.«

Med oprettelsen af DLUV håber Tommy Ahlers desuden på, at selskabet kan være med til at sikre »de økonomiske muskler, der skal til for at gå tungere ind i de virksomheder« som kan gøre en forskel i den grønne omstilling.

Tommy Ahlers trådte ud af Folketinget tilbage i 2021, da han mente at dansk politik handlede for meget om spillet og for lidt om løsninger.

Han påpegede da også, at han gerne ville være med til at levere løsninger i den grønne omstillinger, og det kan man sige, han er et skridt tættere på med sit nye investeringsselskab.

Ifølge Finans er ejerandelen af selskabet fordelt ligeligt mellem Tommy Ahlers investeringsselskab og Gannis moderselskab.