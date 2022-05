Den populære restaurant Slap Af, der ligger i Latinerkvarteret i Aarhus, har igen fået en indskærpelse for mangelfuld rengøring.

Under et kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen 28. april konstaterede kontrollanterne blandt andet, at der lå forskellige rester af produkter og fedtede belægninger i hjørner i opvaskeområdet.

»Der er en fedtet belægning, samt mørke og gullige klatter på køleskab og på væg ved røremaskine. Der er en gullig belægning på væggen på undersiden af opvaskebordet i opvasken,« står der også i kontrolrapporten.

Det fremgår også, at emhætten i køkkenet var gullig, og at der var fedt, der løb ned af filtrene.

Under besøget have virksomheden følgende bemærkning om den utilstrækkelige rengøring:

»Det tager vi dybt seriøst, og vi går straks i gang med at gøre rent. Vi får kigget vores procedure igennem for rengøring, så dette ikke sker igen.«

Fødevarestyrelsen kvitterede med en bøde på 10.000 kroner og en sur smiley.

Virksomheden har tidligere inden for de sidste to år fået en indskærpelse på rengøring, står der også i rapporten.

Slap Af har ikke ønsket at kommentere yderligere på den sure smiley, men henviser til de svar, de har givet i kontrolrapporten.