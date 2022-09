Lyt til artiklen

Michael Burry har før slået alarm. Og nu gør han det igen.

Han forudså finanskrisen i 2007, og nu mener han, at kollapset til en ny finanskrise allerede er i gang.

Sidste sommer slog Michael Burry alarm om den »største spekulative boble nogensinde,« og advarede investorer om at købe ind i »moderen til alle nedbrud.«

Men det store kollaps er her allerede. Det fik Michael Burry antydet i et tweet. Det skriver Markets Insider.

Michael Burry delte et skærmbillede af et diagram, der viser, at aktiemarkedsindeks er faldet med 18 procent fra sit højdepunkt i december.

»Og alligevel bliver jeg ved med at blive spurgt 'wen crash?',« skrev Michael Burry på Twitter, mens han lavede sjov med sine følgeres stavemåde.

Men ikke mindst understregede han sin vurdering på, at markedets kollaps er på vej.

Michael Burry vurderede i maj, at S&P 500-markedet kunne falde med 53 procent i løbet af de næste par år. Og han mener det.

Hans investeringsselskab, Scion Asset Management, har nemlig solgt ud af stort set alle aktier. Det skriver Bloomberg.

Michael Burry blev for alvor verdenskendt efter filmen 'The Big Short' fra 2016. I filmen spillede Christian Bale den profilerede investor Michael Burry, der forudså finanskrisen.