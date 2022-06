Lyt til artiklen

21,6 milliarder kroner.

Det er det samlede beløb af det statslige kriselån, som virksomheder i Danmark har benyttet under corona.

Men 1. april var sidste frist for de 45.085 virksomheder, som har lånt penge under corona, til at betale gælden tilbage - og her skiller to brancher sig ud. Det skriver Finans.

Der er nemlig 5.155 virksomheder, som hverken har betalt eller indgået en afbetalingsordning.

De 5.155 virksomheder har fået lån for i alt 1,3 milliarder kroner, som efterfølgende er blevet sendt til tvangsinddrivelse i Gældsstyrelsen.

Og her er der særligt to brancher, der skiller sig ud.

Brancherne 'handel' og 'bygge og anlæg' tæller 2.006 af de 5.155 virksomheder, som er havnet på Gældsstyrelsens skrivebord - svarende til 39 procent af samtlige virksomheder.

Hvis man udelukkende kigger på skyldige coronalån i forhold til antal ydede coronalån per branche, topper 'bygge og anlæg' listen, da knap 19 procent af alle branchens coronalån er sendt til tvangsinddrivelse.

Gældstyrelsen har flere værktøjer i skuffen, når gælden skal inddrives.

Men ultimativt kan Gældstyrelsen skride til en konkursbegæring som sidste løsning.