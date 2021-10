Hvis man går ind for et juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 år, så må man forvente at vente et år endnu, før det kan komme på tale igen.

For regeringen har sat sit eget lovforslag om juridisk kønsskifte til børn og unge under 18 år på standby. Det har skabt kritik fra regeringens støttepartier, men det står anderledes til hos De Konservative. For De Konservatives ligestillingsordfører, Birgitte Bergman, er glad for, at forslaget er faldet til jorden for nu.

»Jeg synes, det er godt, at regeringen har droppet planerne om juridisk kønsskifte. Jeg så helst, at de fuldstændig droppede det,« sagde Birgitte Bergman, da hun var i B.T.s Facebook-livestudie.

Birgitte Bergman lægger blandt andet vægt på, at børn og under 18 ikke skal tage så store beslutninger.

Synes du, man skal indføre juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 år?

»Børn skal ikke tage så store beslutninger, som det er at lave et juridisk kønskifte,« siger Birgitte Bergman.

En rapport fra LGBT+ viser blandt andet, at mere end hver anden LGBT+-elev har haft selvmordstanker eller udført selvskade. I LGBT+ mener man, at juridisk kønsskifte er vejen frem, hvis man vil have de alarmerende tal ned, men Birgitte Bergman mener, der skal noget andet til.

»Jeg har dyb respekt for børnene og forældrene. Jeg tror ikke på, vi kommer til at passe vores børn ved at lade dem skifte cpr-nummer. Jeg tror, der skal nogle andre greb til,« siger Birgitte Bergman, hvor hun blandt andet peger på dialog mellem børn, forældre og skole som en løsning.

Hvor går jeres nedre aldersgrænse for juridisk kønsskifte?

»Den går ved 18 år. Det er der, hvor man er myndig, hvor man kan få adgang til en masse andre ting i samfundet. At lave om på det ville være helt forkert,« siger Birgitte Bergman.