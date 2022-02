Det har skabt voldsom debat i Venstres egne kredse, at partiet støtter et forslag, der ifølge en ung venstremand er dybt uliberalt.

»Jeg mener, at Preben Bang Henriksen bør gå af som retsordfører for Venstre med øjeblikkelig virkning. Det er dybt problematisk, at et liberal parti har en retsordfører, som ikke er liberal, og hvis man støtter den her slags lovgivning, så kan man ikke være liberal,« siger Emil Nørrevang, der er retsordfører for Venstres ungdomsparti, Venstres Ungdom.

Kritikken er opstået på grund af en beslutning, der i strid med Venstres grundværdier, mener Emil Nørrevang. Venstre bakker nemlig op om et lovforslag fra regeringen, der handler om overvågning af vores mobiltelefoner.

Alle dine sms’er, de hjemmesider du besøger, og hvor du befinder dig, kan politiet få adgang til via dit teleselskabs registrering af dine mobildata – også kaldet logning.

Det bakkes op af Venstre, der vil fortsætte ordningen trods voldsom kritik. Men det får nu Venstres ungdomspolitikere op af stolene med en heftig kritik af moderpartiet.

»Lovforslaget ændrer ikke ved noget som helst. Man har givet de gamle regler sminke på og bildt danskerne ind, at det er til gavn for deres sikkerhed,« siger Emil Nørrevang.

Lovforslaget kommer, efter EU-domstolene tre gange har dømt den danske lovgivning for indsamling af data fra mobiler for ulovlig. Derfor er man blevet nødt til at ændre lidt på loven, men ifølge eksperter er der ikke den store ændring. Derfor er forslaget dybt bekymrende ifølge Emil Nørrevang.

»Med den model, vi kører nu, bliver alle borgere mistænkeliggjort, når de bliver overvåget systematisk og udifferentieret,« siger Emil Nørrevang.

Men politiet skal jo have en retskendelse, før de må indhente dine data?

»Jo, men derfor er der stadig tale om en lov, som er ulovlig. I stedet bør vi lave en model, hvor vi kun overvåger målrettede områder med meget kriminalitet.«

Synes du, at det er fair, at din mobil skal kunne overvåges konstant?

Selvom det fremgår af det nye lovforslag, at det indeholder en »væsentlig risiko« for stadig at være ulovlig ved EU-domstolene, har Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti valgt at bakke op om det.

B.T. har været i kontakt med Preben Bang Henriksen, der ikke har ønsket at kommentere sagen. Men hos Emil Nørrevang er der ikke tvivl om konsekvenserne, hvis Venstre ikke går i dialog.

»Så bliver der ikke meget hjælp at hente hos Venstres Ungdom ved næste folketingsvalg.«