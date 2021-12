»Måske er jeg blot en egoistisk pige, der bør koncentrere mig om mit eget, men det irriterer mig, at der skal bruges så mange ekstra ressourcer på elever, der ikke gider.«

Sådan indledte gymnasieelev på Lyngby Handelsgymnasium Katrine Fischer et debatindlæg i Berlingske i december for to år siden.

Indlægget var kritisk over for niveauet af engagement for en del elevers vedkommende, og der blev bestemt gået til stålet. Fischer beskrev sine medstuderende som »sløve og ugidelige«, og hun gjorde desuden gældende, at de »sænker og ødelægger undervisningsniveauet så drastisk for os studerende, som går i skole for at lære«.

Det meste af teksten forholdt sig til generelt til emnet, men der var også konkrete eksempler, der trods anonymisering gjorde det muligt at identificere mindst en elev, der var omtalt indirekte.

Berlingske fik derfor kritik af Pressenævnet for at bringe »skadelige, krænkende og agtelsesforringende udsagn om eleven uden effektiv sløring af elevens identitet«, som det fremgik af udtalelsen.

For Katrine Fischer, der også havde varedeklareret sin holdning ved at anføre, at hun var bestyrelsesmedlem i Liberal Alliances Ungdom Nordkøbenhavn, fik sagen imidlertid også en personlig konsekvens.

Efter indlæggets offentliggørelse og efterfølgende omtale af sagen i B.T. klagede en af elevernes forældre til skolen, og det fik ledelsen til at tildele Katrine Fischer en skriftlig advarsel for at have overtrådt skolens studie- og ordensregler om respekt for sine medstuderende.

Man lagde til grund, at udtalelserne var »mobbende« over for den pågældende elev, og oven i advarslen fik Fischer en betinget sanktion: Skulle skolens »skolens studie- og ordensregler vedrørende respekt for dine medstuderende« igen blive overtrådt, kunne det udløse en endnu skrappere sanktion.

Der var altså ikke bare tale om en straf i første omgang, men også en urimelig mundkurv for fremtiden. En gal konklusion fra en institution, der skal danne unge mennesker og helst interessere dem for at blande sig i det samfund, de er en del af.

Nu er sagen blevet vurderet af Ombudsmanden, der heldigvis har vægtet elevens ytringsfrihed over sagens andre hensyn.

»Det må tillægges betydelig vægt, at de pågældende ytringer fremkom som led i et debatindlæg om det faglige niveau på de danske gymnasier«, skriver Ombudsmanden blandt andet.

»Måske er jeg blot en egoistisk pige, der bør koncentrere mig om mit eget,« indledte Katrine Fischer sit indlæg. Det er muligt, at hun er en egoistisk pige, men det er sagen uvedkommende.

Hun behøver i hvert tilfælde ikke af den grund putte med sine meninger, hvis hun har noget på hjerte, som hun mener, andre bør høre.

I en tid, hvor alle og enhver spyer sine mere eller mindre velovervejede meninger ud på nærmest mulige sociale medie, må man tage hatten af for modet til at sige noget velovervejet højt, men også for at have formuleret det læseværdigt i et debatindlæg.

Og i særlig grad for ikke at lade en urimelig advarsel danne præcedens for den frie debat, men i stedet kæmpe for sin ret til at sige det, man mener.