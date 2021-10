Næste år bliver Northside endelig en realitet igen efter to år med corona-aflysninger. Mange har beholdt deres billetter til festivalen i Eskelunden, men i 2022 bliver noget anderledes.

Festivalen meldte i denne uge ud, at der ikke vil blive serveret kød for de omkring 30.000 gæster, der forventes at deltage i Northside i begyndelsen af juni næste år. Festivalen vil gå forrest og vise, at mad uden kød kan være lækkert og smagfuldt.

Der skal lyde stor ros for at give sine gæster muligheden for at vælge plantebaseret mad. Men der er ikke tale om et tilvalg, for man kan ikke vælge noget andet. Hvis man vil have noget at spise på festivalen, bliver det plantebaseret, om man vil det eller ej.

Det viser, at man ikke tror på, at folk af egen fri vilje vil tilvælge det plantebaserede mad, og så er der kun en vej frem: Tvang.

Selvfølgelig er der ingen, der kommer til skade af at spise en burger uden rødt oksekød, det kunne nok være sundt for de fleste at droppe kødet engang imellem, men det skal være folks eget valg.

Man kan forsøge at påvirke folk til at tage et aktivt valg, men det klæder ikke en stor kulturinstitution som Northside at pådutte sine gæster sine ideologiske synspunkter.

Og det klinger lidt hult at skære kød fra, når man samtidig flyver artister ind fra nær og fjern. En omgang massiv klimabelastning i luften bliver ikke nulstillet af en burger med svampe.

Kød vækker stærke følelser. Nogle har endda et nærmest religiøst forhold til, om man spiser kød eller ej. Der er næppe nogen tvivl om, at vi skal spise mindre kød i fremtiden, men der er ingen, der bliver omvendt af tvang og plante-tyranni. Tværtimod.

Kødentusiasterne vil ryste på hovedet og fnyse hånligt af Northsides initiativ, og så er vi ikke kommet ret meget længere, end vi var, inden Northside meldte deres beslutning ud i denne uge.

Lad os da se, hvad kokke kan trylle med. Mundvandet kan sagtens løbe i vand uden kød, men det er mangel på tro på sine egne produkter, når man tager beslutningen for sine gæster, der består af voksne mennesker, der tager masser af aktive og velfunderede beslutninger hver dag.

Der kommer intet godt ud af at fratage voksne mennesker deres frie vilje. Dem, der allerede er hoppet på plante-vognen, vil sikkert synes, initiativet er fantastisk.

Dem, der ikke er klar til at sige nej til kød, vil næppe vågne op efter Northside 2022 og tænke, at den bedste kur mod deres tømmermænd er en plantebaseret shawarma med ekstra chili og en cola til.

Som en lille krølle på historien har festivalen valgt, at man ikke kan få refunderet sin billet, selvom man ikke gider deltage i Northside på de nye vilkår. Casper Vildbech, som har købt sin billet for 2000 kroner, får de sidste ord:

»Jeg synes principielt, der er noget forkert i, at NorthSide tager et politisk valg, men ikke giver mig som kunde et valg om, om jeg vil støtte det,« siger Casper Vildbech og forklarer:

»Hvis jeg havde booket en all inclusiveferie og fik at vide bagefter, at det hele var vegansk, så ville jeg nok også gerne have muligheden for at ombooke.«

Hvis man absolut skal pådutte sine gæster et ideologisk standpunkt, kan man i det mindste give dem mulighed for at få sine penge tilbage, Northside. Jeres plante-tyranni er noget pjat, der sikkert giver omtale, men det er altså en ommer.