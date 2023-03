Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rasmus Brohave har i årevis kunnet findes på skærmen – hvad end, det var på YouTube eller i diverse tv-programmer.

Men nu har den 25-årige internetstjerne påtaget sig en noget overraskende tjans.

Han skal nemlig spille med i Tivolis næste store musicalopsætning, 'Askepot The Musical', i rollen som kammertjeneren Andreas.

»Jeg ved ikke helt selv, hvad det er for noget, jeg har sagt ja til. Men jeg kan mærke, at det føles rigtig godt og spændende og sjovt i maven,« fortæller Rasmus Brohave til B.T. om sin skuespillerdebut og forklarer:

»Nu har jeg jo lavet mine videoer på YouTube i 11 år. Jeg sidder meget derhjemme: Filmer dem, klipper dem, smider dem ud. Jeg har brug for, der sker noget andet nu.«

YouTube-stjernen løfter desuden sløret for, at det særligt var ideen om at blive en del af et stort hold og skulle rundt omkring i landet for at optræde, som han fandt både sjov og tiltalende.

Rasmus Brohave spiller rollen som kammertjener, mens Stig Rossen spiller kongen i 'Askepot The Musical'. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Rasmus Brohave spiller rollen som kammertjener, mens Stig Rossen spiller kongen i 'Askepot The Musical'. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

»Så tænkte jeg: 'Det er virkelig en udfordring, hvor jeg føler, jeg kommer helt ud af min comfortzone, så derfor siger jeg ja. Det er simpelthen for at give mig selv en udfordring, som jeg aldrig har prøvet før. Så jeg er meget, meget spændt,« fortæller han.

Selv har Rasmus Brohave da heller ikke forventninger om, at YouTube bliver skiftet endegyldigt ud med de skrå brædder – og dog …

»Det er ikke, fordi jeg skal ud og være kæmpe musicalstjerne. Tror jeg … nu må vi se, hvor glad jeg bliver for det.«

Stig Rossen, Johanne Milland og Pelle Emil Hebsgaard gør, blandt andre, Rasmus Brohave selskab i 'Askepot The Musical', som får premiere i Tivolis Koncertsal 7. marts 2024.