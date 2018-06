En frontfigur i det populære TV 2-program 'Vild med dans' kommer i næste sæson til at optræde med en stor, gravid mave.

Der er tale om Stine Hjelm Jacbosen, der er sanger i The Antonelli Orchestra, som spiller musik under programmet.

Den 39-årige kommende mor venter sammen med den kendte TV-kok 42-årige Thomas Castberg sit første barn. Det fortæller hun på Instagram, hvor hun også i et hashtag skriver, at det er en pige, som parret venter.

Men mest har jeg bare slugt en melon for tiden... #baby #girl #inthemaking #blessed #love #beyond #friday #news #instababy #tyksak #mlintmk Et opslag delt af Stine Hjelm Jacobsen (@stine.hjelm.jacobsen) den 25. Maj, 2018 kl. 5.39 PDT

Vild med dans kører atter over skærmene til efteråret, hvor Stine Hjelm Jacobsen altså kommer til at stå med en flot og stor babymave.

Over for ugebladet TÆT PÅ fortæller sangeren, at hun har termin i midten af september.

Thomas Castberg, der blandt andet er dommer i 'Masterchef' og vært i 'Med kniven for struben', har allerede et tvillingepar på fem år med sin tidligere kæreste TV-vært Line Gamborg. De to gik angiveligt fra hinanden i sidste sommer.

Tidligere blev det meldt ud, at Vild med dans-vært Claus Elmig ikke bliver en del af næste sæson. I stedet bliver det Christiane Schaumburg-Müller, der bliver vært sammen med Sarah Grünewald.