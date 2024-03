Det fik mange til at spærre øjnene op, da en ekspertgruppe sidste uge præsenterede en længe ventet rapport om nye CO2-afgifter.

Her kom det frem, at priserne for en pakke hakket oksekød på 500 gram til 45 kroner vil stige med helt op til 4,5 kroner ved at bruge en af de foreslåede modeller til at hæve afgifterne. Men der er en enorm stor usikkerhed i de beregninger.

Priserne på et halvt kilo hakket oksekød svinger nemlig helt vildt mellem supermarkederne.

Eksempelvis koster en pakke hakket oksekød på 500 gram med 8 til 12 procent fedt 29 kroner hos Rema 1000.

Hos Føtex koster en pakke hakket oksekød med samme procenter fedt 45 kroner. Altså netop det beløb ekspertgruppen nævner i rapporten.

Accepterer man en højere fedtprocent i kødet, slipper man med det halve i pris i et tredje supermarked.

Køber man en pakke oksekød på 400 gram, der indeholder 14 til 18 procent fedt, kan det nemlig fås til 22 kroner hos Netto.

'Meget, meget stor usikkerhed'

Økonomiprofessor Michael Svarer, der er i spidsen for ekspertgruppen, erkender, at der er en stor usikkerhed i de beløb, der i sidste uge blev nævnt som stigning i prisen for oksekød.

Når priserne for en pakke hakket oksekød varierer så meget, er det også meget usikkert, om det er 4,5 kroner, 500 gram oksekød vil stige i pris, selv om model 1 ender med blive vedtaget af politikerne.

»Det man skal være meget ydmyg over for, er, at der er meget, meget stor usikkerhed i det skøn på stigningen i prisen i køledisken i supermarkedet,« siger han.

Michael Svarer slår fast, at priserne sagtens kan ende med at blive noget lavere eller højere end de 4,5 kroner.

»Når vi siger 4,5 kroner, så er det ikke, fordi vi påstår, at det stiger 4,5 kroner, men hvis vi kører det gennem vores modeller, så er effekten cirka 4,5 kroner, kødet vil stige med model nummer 1,« siger han og tilføjer:

»Men det kan godt være 3 kroner eller 7 kroner. Så det er tal, der skal tages med et stort gran salt.«

Vi kan se, at priserne svinger rigtig meget for et halvt kilo oksekød. Hvordan kan I så sige, det er ud fra en pris på 45 kroner for hakket oksekød, at priserne stiger med 4,5 kroner?

»Det er et skøn om, hvordan priseffekterne bliver ved CO2-afgift, men det er ret usikkert,« siger han.

Til juni ventes SVM-regeringen at tage en beslutning om, hvilke CO2-afgifter, der skal indføres.

