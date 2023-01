Lyt til artiklen

Det er nærmest som på en lejrskole, hvor de skal stille sig op på en lang række.

Og mandag aften sker det endnu en gang, når de danske landsholdsstjerner – hvis de går videre ved VM – igen skal testes for corona.

Når kampen slutter omkring klokken 22, skal spillerne igennem interview med tv, radio og den skrevne presse, og når de vender tilbage til omklædningsrummet, skal de podes.

»Det tager lige ti minutter for hvert hold, så skal vi lige køres igennem, og så må vi sidde en halv time i omklædningsrummet og vente og bare håbe på, turneringen ikke slutter. For det er sådan, det er,« siger Henrik Møllgaard.

Det er landsholdets læge, der kommer med svaret, så snart beskeden er kommet fra en official fra turneringen.

»Så snart vi er 'clear', kan vi begynde på vores andre gøremål, for der skal stadig passes ting efter kampen i forhold til behandling og alt muligt. Så vi sidder bare og venter på, der kommer godt nyt. Vi er i lockdown,« siger Henrik Møllgaard med et skævt smil og tilføjer, at han egentlig ikke ved, om det er reglerne, der siger, danskerne skal blive siddende.

»Vi tager i hvert fald ingen steder, før der er styr på, vi er clearet,« fortæller han.

Indtil videre har danskerne med Møllgaards ord været 'dygtige og heldige'.

De danske stjerner skal testes for coronavirus inden en evt. kvartfinale.

De få positive tilfælde, der har været, har efterfølgende vist sig at være falsk alarm, og da danskerne blev testet efter gruppespillet, var alle negative.

»Så håber vi selvfølgelig også, det bliver ved. Vi kan jo ikke gøre noget ved det. Der sidder 12.000 tilskuere, som ikke har mundbind på. Der er åbent på hotellet, der er fans og almindelige mennesker. Vi forsøger selvfølgelig at gøre, hvad vi kan, for at undgå at blive smittede, men det er svært, når vi lever i et åbent samfund og har kontakt med så mange mennesker. Selvfølgelig kan vi også blive smittet, men det tager vi, når det kommer,« siger Henrik Møllgaard.

Danmark spiller mandag aften sidste mellemrundekamp mod Egypten.

Her er ét point nok til at gå videre til kvartfinalen, mens en sejr betyder, at Danmark slutter som nummer et i puljen – noget, der vil være en stor fordel, for så undgår Nikolaj Jacobsens mandskab at rende ind i de stærke svenskere onsdag aften.