De danske roligans kan ånde lettet op.

Nicklas Bendtner skal nok blive klar til VM. Det vurderer hovedpersonen i hvert fald selv. Søndag aften forlod han opgøret mellem Rosenborg og Brann i tåre med en skade i lysken, men allerede mandag viste scanninger, at der ikke var noget at frygte:

»Jeg får et smæld i lysken, men der kommer ikke noget synderligt op på scanningen, så der var positivt. Der er 17 dage til kamp, så der burde være god tid til at få 100 procent styr på det,« siger han.

Skaden indfandt sig netop som han sendte bolden i mål for Rosenborg - du kan se situationen øverst artiklen. Siden har han ikke trænet. Landstræner Åge Hareide har flere gange fastslået, at hvis man ikke kan træne fuldt igennem inden afrejsen til Rusland 11. juni, bliver man ikke udtaget, men det bekymrer ikke Bendtner:

»Den 11. juni burde jeg være 100 procent fit,« siger han:

»Der går ikke super mange dage, før at jeg kan være i spil igen.«

For nu står den dog på skånekost. Mens holdkammeraterne er på græs og træner intensivt, holder angriberen sig til træningscyklen og diverse bånd- og styrkeøvelser:

»Det er blevet bedre dag for dag. Vi rykker os hele tiden, og jeg kunne også godt gå ud og løbe med osv. nu, men det er bedre at give det tid, så du ikke forhaster noget og får tilbagefald.«

Da Bendtner søndag aften blev skiftet ud lignede han bestemt ikke en mand med samme optimisme, som lyste ud af ham ved onsdagens pressemøde i Helsingør, og han indrømmer da også, at han i øjeblikket så sin drøm om Rusland forsvinde:

»Jeg var selvfølgelig ked af det, for det er en stor ting at komme med til VM, og som jeg har sagt flere gange, så synes jeg, at vi har meget at gøre derovre, og jeg vil rigtig gerne være en del af holdet.«

»Så jeg var berørt over, at jeg blev skadet på det tidspunkt, for der kendte jeg endnu ikke skadens omfang,« siger han.

Nicklas Bendtner har tidligere været med ved både VM og EM for Danmark.