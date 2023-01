Lyt til artiklen

Han blev ramt lige i hovedet. Og så faldt han baglæns, så lang han var.

Et kort øjeblik så det voldsomt ud, men Niklas Landin rejste sig heldigvis hurtigt for at spille videre.

Og efter storsejren på 36-21 over Bahrain, forsikrede han også, at han - og hovedet - havde det helt okay.

»Det har det fint. Det er bare lige læben, der er lidt ramt,« fortalte den danske målvogter med et smil.

Han vidste godt, at Husain Alsayyad kunne finde på at skyde i det område, men hvor det på lavere målmænd går over, var det ikke tilfældet med Niklas Landin, der måler to meter.

Efterfølgende havde de to også lige en kort diskussion om episoden.

»Jeg sagde bare, jeg synes, det er noget pjat, den skal sidde omkring hovedet hver gang. Det er jo en del af spillet og en måde at vise, at det skud var sidste gang, han skød omkring hovedet,« forklarede Niklas Landin og fortsatte:

»Så kunne det være, han ville skyde nede på næste skud, så kunne det være, jeg havde haft en overhånd der.«

Danskeren fortalte, at reaktionen fra modstanderen var, at de jo alle var fair sportsmænd, og at han 'selvfølgelig ikke skyder efter hovedet'.

»Det stoler jeg da også på, men stadigvæk. Han vælger jo så altid på de stående skud at skyde omkring hovedet, så han ved jo godt, chancen er der.«

Niklas Landin og resten af landsholdet er nu sikkert videre til mellemrunden. Der mangler dog lige den sidste gruppekamp mod Tunesien, der bliver spillet tirsdag aften.

En sejr her betyder, at Danmark tager fuldt hus med over til mellemrunden.