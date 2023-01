Lyt til artiklen

Det store arbejde startede allerede torsdag aften. Egentlig startede det langt tidligere.

For Danmark vil selvfølgelig for alt i verden undgå igen at trække det korteste strå for andet år i træk, når de skal spille VM-semifinale.

Modstanderen er Spanien. Præcis ligesom i den næstsidste EM-kamp sidste år, hvor det var spanierne, der bookede billet til finalen.

»Vi fik testet få nye ting, da vi spillede mod dem i Royal Arena for nogle måneder siden, hvor vi var rigtig gode, men hvor der ikke var meget på spil. Så har vi alle de her drabelige opgør, som ligger i forvejen og bliver en del af banken af informationer. Vi har udfordret hinanden lidt på skift i forhold til at finde løsninger. Nu trak de det længste strå sidst, så må vi se, om det ikke er os, der udfordrer dem på nogle af de ting, de lykkedes med sidst, da vi tabte til dem,« siger Henrik Møllgaard.

Henrik Møllgaard har stor respekt for fredagens modstander. Foto: Liselotte Sabroe

Egentlig var det ikke fordi, 'meget gik galt', at Danmark tabte sidste år. For Spanien er et godt hold, slår Henrik Møllgaard fast.

»De er gode til at ligge og veksle og har jo enormt mange, der er spilintelligente på banen på samme tid. Nogle som kan noget i begge ender men som virkelig også er dygtige til at ligge og lokke i fælder og tage noget initiativ, og det var de gode til specielt på Gidsel – at få stoppet hans fart og det mod, han kommer med,« siger Henrik Møllgaard og fortsætter:

»Nu har vi selvfølgelig fået en raket på den anden side, hvilket selvfølgelig også kommer til at betyde noget for deres taktiske oplæg. Jeg synes specielt defensivt, vi savler meget over nogle af de ting, de kan, men når man nørder lidt ned i det, synes jeg det er vanvittigt flot, hvordan de hele tiden kan tilpasse sig,« siger veteranen og fremhæver også de to spanske målmænd som en nøgle til den spanske succes.

Det danske landshold skal fredag spille semifinale mod Spanien. Foto: Liselotte Sabroe

Alligevel føler Henrik Møllgaard, at Danmark er et bedre hold fredag aften. Og at de står et godt sted.

»Jeg synes virkelig, vi har fundet noget, der bare virker. Offensivt har vi spillet både med fart og med mod hos de unge mennesker men også med kløgt, vi får tingene sat godt sammen. Det klæder også Mikkel at ligge og profitere af, der er hurtige folk på siderne. Han er også dygtig til at få sat dem i scene. Det får vi i hvert fald brug for mod Spanien,« siger han.

Samtidig fremhæver den 38-årige stjerne, at defensiven er steppet op.

De kan udfordre spanierne, og det bliver bestemt også nødvendigt, hvis Danmark skal spille med om guldet søndag aften.

»Det får vi brug for. Det er typer, der ligner lidt det, vi har mødt de sidste kampe, som virkelig kan noget på egen hånd og gerne vil afgøre tingene selv, selvom det er velstruktureret, har de også nogen, der godt kan lide, der måske står en 10-12 mål ude for deres navn, når kampen er færdig,« siger Henrik Møllgaard.

Danmark spiller mod Spanien fredag aften klokken 18.00 i semifinalen i Gdansk. Den kamp kan du selvfølgelig følge live her på bt.dk.