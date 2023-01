Lyt til artiklen

Mathias Gidsel efterlod sin pris for kampens spiller på halvgulvet. Den var ikke ligeså fortjent som i de to første kampe, mener han.

Gidsel har været flyvende under VM – men mod Tunesien var han ikke tilfreds med sig selv.

Faktisk gad han slet ikke have prisen som kampens spiller, som han modtog tredje gange på stribe.

»I dag var den så ufortjent, at jeg lod den være på halgulvet. Den havde jeg ikke fortjent at tage med hjem. Jeg ved ikke, hvor den er henne nu. Jeg plejer at give den til tilskuerne, jeg gider ikke slæbe de skilte med hjem til Berlin,« siger han og fortsætter:

»Vi går ikke så meget op i kampens spiller, de skal finde nogen, og jeg ved ikke, om det er min bedste ven, der sidder ude på lægterne. Men helt fortjent var det ikke,« siger han.

Det var især et par afbrændere, der irriterede ham.

»Det var en stolpe-ud-kamp for mig. Sådan er det, og nogle gange må man lægge pres på dommeren, hvis man synes, man bliver skubbet. Jeg skal stadigvæk bare score. Det var lidt en frustrerende kamp for mig personligt, fordi jeg brændte de der, men det må jeg også acceptere, at det er okay. Jeg er bare ikke så god til det,« griner han.

Gidsel fik også en del slag af tuneserne og havde tydelige røde mærker på halsen. Men det er ingenting i forhold til, hvad der venter i den første mellemrundekamp mod Kroatien.

»Hazem Bacha (Tunesisk storskytte, red.) har spist noget, vi andre ikke har spist. Men så faldt han i niveau, og vi skal vinde efter 60 minutter – ikke ti minutter. De spillede hårdt, men jeg kan jo kun vænne mit hoved til at få nogle slag, når vi skal møde Kroatien. Det bliver endnu vildere,« siger Gidsel, der alligevel endte på otte mål.

Danmark er videre med maksimumspoint og møder Kroatien, Egypten og USA i mellemrunden, hvor en plads i kvartfinalen er på spil.