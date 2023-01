Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De kom, de så, de sejrede. Men det var på ingen måde sikkert.

Jo måske på papiret, men flere momenter må have givet panderynker hos Nikolaj Jacobsen.

Godt nok vandt danskerne med 33-24 over USA, en kamp der da også uden tvivl skulle give to point, men det var bestemt ikke uden enorm slinger i VM-valsen.

Her kan du læse B.T.s dom:

Selvfølgelig skal man have respekt for alle modstandere. Men det var ikke ligefrem vanvittigt imponerende, hvad Danmark leverede mod USA. Faktisk var det flere gange enormt bekymrende.

I første halvleg fik amerikanerne alt for let lov til at komme til chancer, og i den modsatte ende blev der brændt for meget. Selvom flere af de største stjerner blev sparet, skulle danskerne bare blæse modstanderen ud af Malmø Arena.

Det er enormt ærgerligt, når Danmark kan ende i en situation, hvor målscore kan blive den afgørende faktor.

Mads Hoxer i duel mod USA's Aboubakar Fofana. Danskerne var i problemer flere gange mod amerikanerne. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mads Hoxer i duel mod USA's Aboubakar Fofana. Danskerne var i problemer flere gange mod amerikanerne. Foto: Liselotte Sabroe

Godt nok førte danskerne nærmest fra start, og en spiller som Lukas Jørgensen greb chancen flot, men føringen burde have været langt større end de otte, den var på ved pausen.



Vi ved, hvad danskerne kan, og hvilken kvalitet der er hos de forsvarende verdensmestre. Den kom bare ikke til udtryk mod amerikanerne, selvom sejren aldrig var i fare.

De offensive problemer fortsatte i anden halvleg, hvor danskerne brændte skud og chancer på stribe. Det var virkelig skidt.

Der var ikke kun håndboldlandstrænere i Malmø Arena lørdag aften. For en særlig gæst havde også fundet vej til lægterne.

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand var blandt publikum for at heppe på de røde og hvide, der endnu engang tiltrak tusindvis af tilskuere.

Landstræner Kasper Hjulmand i snak med Morten Stig Christensen før VM herrehåndboldkampen mellem Danmark og USA i Malmø Arena , lørdag den 21. januar 2023.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Kasper Hjulmand i snak med Morten Stig Christensen før VM herrehåndboldkampen mellem Danmark og USA i Malmø Arena , lørdag den 21. januar 2023.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

De havde endnu engang en fest hele vejen rundt, imens de heppede landsholdet frem. Igen var der nærmest udsolgt i den svenske arena, hvor tilskuerne i øvrigt virkelig også gav den gas under den første kamp mellem Kroatien og Belgien.

Så var de ligesom varmet op og klar til endnu engang at synge Nikolaj Jacobsens mandskab frem.

I de perioder Danmark var i problemer, prøvede de i hvert fald at gøre deres til at hjælpe til sejren - og da Mathias Gidsel kom på banen, gik de helt amok. Hold nu op, han er en populær herre!

Det bliver vildt mandag aften mod Egypten, som er sidste modstander i mellemrunden.



Danskerne har skæbnen i egne hænder og skal som minimum have point for at gå videre til kvartfinalen.

Forhåbentlig er der mange friske kroppe at vælge imellem for Nikolaj Jacobsen, der simpelthen skal have lukket de huller, der til tider dukker op i forsvaret - noget, der efterhånden må været lidt af et hovedbrud for landstræneren.

Nikolaj Jacobsen var flere gange ikke tilfreds med det, han så fra sit mandskab. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nikolaj Jacobsen var flere gange ikke tilfreds med det, han så fra sit mandskab. Foto: Liselotte Sabroe

Det går på ingen måde mod de store nationer, for så får Danmark altså for alvor problemer - især hvis de samtidig brænder ligeså meget i den anden ende.

Landstræneren var da heller ikke tilfreds med det, han så. For i anden halvleg fik spillerne da klar besked: de måtte ‘kraftedme gå ind og tage sig sammen’.

Sejren var aldrig i fare, men alle de brændte chancer... av, av, av.