Argentinas drøm om nationens første triumf ved VM siden 1986 lever videre.

Men det holdt hårdt mod Holland i et stort drama, der blev afgjort i en straffesparkskonkurrence. Her blev Emiliano Martínez helt, da han reddede forsøg fra Virgil van Dijk og Steven Berghuis.

Holland var bagud 0-2 efter 83 minutter, men indskifteren Wout Weghorst skaffede med to scoringer i en ophedet slutfase forlænget spilletid. Den endte uden mål, og i den efterfølgende duel fra pletten var argentinerne skarpest.

Argentina virkede meget længe i fuld kontrol med kvartfinalen. Højreback Nahuel Molina bragte holdet foran efter 35 minutter, da han udnyttede en genialitet fra Lionel Messi.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 10, 2022 Argentina players celebrate after winning the penalty shoot out as Argentina progress to the semi finals REUTERS/Kai Pfaffenbach Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 10, 2022 Argentina players celebrate after winning the penalty shoot out as Argentina progress to the semi finals REUTERS/Kai Pfaffenbach Foto: KAI PFAFFENBACH

Det argentinske ikon øgede siden til 2-0 på et straffespark efter 73 minutter, men Holland tog skeen i den anden hånd og svarede tilbage med to scoringer. Den sidste blev sat ind i de døende sekunder efter en indøvet frisparkskombination.

Argentina møder tirsdag klokken 20 i sin semifinale Kroatien, som tidligere fredag overraskede stort ved at eliminere Brasilien efter en straffesparkskonkurrence.

Lionel Scaloni skiftede til en 3-5-2-opstilling til opgøret, og det var umiddelbart en god idé. Holland evnede således ikke at skabe en reel målchance i de første 83 minutter.

Omvendt vadede Argentina heller ikke i åbne muligheder, omend holdet havde langt størstedelen af de farlige situationer.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 10, 2022 Argentina's Lionel Messi in action with Netherlands' Frenkie de Jong REUTERS/Hamad I Mohammed Foto: HAMAD I MOHAMMED Vis mere Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 10, 2022 Argentina's Lionel Messi in action with Netherlands' Frenkie de Jong REUTERS/Hamad I Mohammed Foto: HAMAD I MOHAMMED

Efter 35 minutter blev det 1-0 efter en genialitet af Messi, der driblede på tværs af feltet og sendte en knivskarp bold i dybden til Nahuel Molina, som kvitterede med sit første landskampsmål.

Lionel Messi havde et nærgående frispark i anden halvleg, men ellers var kampbilledet det samme. Argentina var i kontrol uden at sprudle.

Efter 73 minutter blev det 2-0, da Messi med stor sikkerhed omsatte det straffespark, som Denzel Dumfries havde begået på Marcos Acuña.

Efter 80 minutter blev den store angriber Wout Weghorst smidt i aktion, og det kickstartede Holland.

Efter 83 minutter pandede han således ligeledes indskiftede Steven Berghuis' frisparksindlæg i nettet, og så levede kampen i den grad.

Temperamenterne var et par gange ved at koge over, men kampens dommer holdt sit røde kort i lommen, selv om det gik hårdt for sig mellem blandt andre midtbanespilleren Leandro Paredes og den hollandske kaptajn, Virgil van Dijk.

Holland var desperat til sidst, og det var ikke godt for kvaliteten af opspillet, Men i slutsekunderne fik holdet tildelt et frispark på kanten af feltet. Og med kniven for struben hev holdet en indøvet kombination op ad sin hat.

I stedet for at sparke på mål sendte Teun Koopmeiners bolden lige forbi muren og frem i fødderne på Weghorst, der vendte rundt og sparkede balance i regnskabet.

Få sekunder efter fløjtede dommeren af for den ordinære spilletid, og nærmest øjeblikkeligt var flere spillere igen i infight.

Pulsen kom dog tilsyneladende hurtigt ned, for første halvleg af den forlængede spilletid var langt fra lige så dramatisk og intens.

Straks mere gang i den var der i de sidste 15 minutter. Begge mandskaber havde muligheden for at bringe sig på 3-2, og især den argentinske indskifter Lautaro Martínez kom tæt på, inden Enzo Fernandez efter 120 minutters spil bankede et langskud på stolpen.

Herefter fulgte et nervepirrende straffedrama, hvor van Dijk og Berghuis svigtede i deres duel med Martinez.

Du kan genopleve dramaet i livebloggen herunder.