Drømmer du om et julegaveræs i et vinterklædt landskab?

Så er der måske grund til en lille optimisme.

Selvom det regner og rusker, og der fortsat er to måneder til jul, så har DMI allerede nu taget et tidligt kig på det kommende vintervejr.

Og ifølge deres sæsonprognose, så er deres umiddelbare forventninger, at det er sandsynligt, at december i perioder kan blive præget af koldt og potentielt vinterligt vejr.

Hæng på, for nu bliver det kortvarigt en anelse tungt med fagsprog.

DMI's optimisme skyldes den såkaldte polare vortex, der holder arktisk kulde i skak mod nord. Men svækkes den, vil koldere luft have nemmere ved at trænge ned over Danmark.

I sæsonprognosen åbnes der op for, at der både kan være højtryk i nærheden, som giver stabilt og tørt vejr, men også at lavtryk kan give plads til nedbør. Fælles for dem begge er dog, at det kunne tyde på, at det vil være i en overvejende kold luftmasse.

Derfor er sandsynligheden større for, at der falder sne.

Men derfra, og til at vi en får en hvid landsdækkende jul, er der alligevel ret langt.

Håber du på hvid jul?

Det kræver nemlig foruden de rette vejrmæssige forudsætninger også om timing og geografi.

Kommer der en vinterlig periode i starten af december, kan det være ligegyldigt for entusiasterne, hvis sneen regnes væk inden vi når 24. december.

Det hænder også, at det kun er dele af landet, der bliver ramt af snevejr.

Den seneste landsdækkende hvide jul i Danmark skal vi finde tilbage i 2010. Sidenhen har der kun enkelte år været lokal hvid jul.

Der går gennemsnitligt 13 år mellem hver landsdækkende hvide jul, så skulle det ske i år, ville det faktisk være hurtigere, end hvad vi normalt kan forvente.

Da der er tale om en sæsonprognose, så er det også behæftet med stor usikkerhed, og derfor kan det heller ikke udelukkes, at det i stedet bliver mere mildt og regnfuldt – som vi efterhånden har vænnet os til, fristes man næsten til at sige.

Men hvis du savner de gode gamle dage, hvor vinterlige islæt var mere normalt, så kan det være, at du er heldig i år.